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До конца года в Самарской области 13 малых сел подключат к высокоскоростному интернету и мобильной связи

14 мая 2025 11:50
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До конца года в Самарской области 13 малых сел подключат к высокоскоростному интернету и мобильной связи

В Самарской области по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» национального проекта «Экономика данных» в 2025 году будут подключено к высокоскоростному интернету 4G и мобильной связи 13 населенных пунктов, численностью от 100 до 500 человек.

Перечень населенных пунктов, где необходимо провести Интернет и мобильную связь стандарта 4G/LTE, был составлен на основе выбора жителей Самарской области, которые приняли участие в онлайн голосовании на портале Госуслуг осенью прошлого года. Также учитывались голоса, полученные Минцифры России по почте. Всего в голосовании приняли участие более 15 тысяч жителей региона.

Базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. О необходимости развития цифровизации Самарской области, в том числе, в малых населенных пунктах, ранее заявлял Губернатор Вячеслав Федорищев. В рамках программы социально-экономического развития Самарской области глава региона подчеркнул важность цифровой трансформации общества, отметив задачу устранения цифрового неравенства, как одну из приоритетных для повышения качества жизни жителей региона в эпоху цифровых технологий.

«Качество сотовой связи и доступа к сети Интернет в Самарской области только повышается. Программа «Устранение цифрового неравенства» дает возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных. Это позволит обеспечить в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всю территорию Самарской области, каждый населенный пункт», - отметил заместитель председателя правительства – министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич.

Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0) реализуется в Самарской области с 2021 года. В настоящее время проект реализован более чем в 130 населенных пунктах, а в период с 2025 до 2030 года будут обеспечены связью еще около 50 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 жителей.

Населенные пункты, которые планируется подключить к высокоскоростному Интернету и мобильной связи по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» в 2025 году:

 

Наименование района

Наименование населенного пункта

1

Челно-Вершинский район

с. Кротовка

2

Исаклинский район

д. Два Ключа

3

д. Ганькин Матак

4

Кошкинский район

с. Залесье

5

д. Гранная

6

Клявлинский район

д. Ерыкла

7

Кинель-Черкасский район

с. Пустовалово

8

Похвистневский район

п. Сукаевка

9

Камышлинский район

п. Бузбаш

10

Шенталинский район

с. Крепость-Кондурча

11

Борский район

с. Большое Алдаркино

12

Красноярский район

п. Украинка

13

Красноярский район

п. Городцовка

 

 

 

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