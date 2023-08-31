До конца года самарцы смогут воспользоваться акцией по оплате проезда в общественном транспорте

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До конца года жители Самары смогут воспользоваться специальной акцией по оплате проезда в общественном транспорте.

В Самаре с 1 сентября начнет действовать акция, которая позволит пользователям смартфонов оплатить проезд в общественном транспорте со скидкой. Размер бонусного предложения зависит от типа карты. Для тех, кто пользуется картой «Мир», размер скидки составит 8 рублей. Обладателям карт жителя Самарской области проезд обойдется еще выгоднее на 10 рублей.

Важное условие: предложение действует только при оплате через смартфон, поддерживающий NFC-функцию. Необходимо оплатить проезд телефоном, к которому привязана банковская карта, тогда оплата пройдет со скидкой. Если же оплатить проезд непосредственно банковской картой, приложив ее к терминалу кондуктора, скидка не предоставляется. Предложение распространяется на проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае, метро и электричке.

Терминалы могут выдавать чек на полную стоимость проезда. Однако скидка применится.

Фото: администрация Самары