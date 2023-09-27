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До 1 октября федеральные льготники региона могут выбрать, в какой форме получать набор социальных услуг

27 сентября 2023 16:12
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Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг.

До 1 октября 2023 года федеральные льготники Самарской области, которые являются получателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и имеют право на набор социальных услуг (НСУ), должны определиться, в какой именно форме они хотят его получать: в натуральной или денежной. В прошлом году свыше 88,9 тысяч льготников сделали свой выбор в пользу предоставления набора социальных услуг в натуральном виде. В денежной форме услуги получили 83,8 тыс. граждан.

Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг. Помимо этого, набор может предоставляться в денежном эквиваленте полностью или частично. При назначении ежемесячной денежной выплаты впервые НСУ предоставляется в натуральном виде по умолчанию.

Размер НСУ в денежном эквиваленте с 01.02.2023 составляет 1469,74 рублей в месяц, из которых:

- обеспечение лекарственными препаратами — 1132,03 рубля;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение —175,12 рублей;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте — 162,59 рубля.

Если льготник хочет получать весь набор полностью или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление. Сделать это можно в электронном виде через портал Госуслуг, обратиться лично в Клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Самарской области или МФЦ.

Если ранее заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление не требуется — набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока гражданин не изменит свое решение, сообщает пресс-служба ОСФР по Самарской области.

 

Фото:  ru.freepik.com

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Степанова

Консультант отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и связям с общественностью

ОСФР по Самарской области

e:pressa@63.sfr.gov.ru

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