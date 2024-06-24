Дни культуры на выставке «Россия»: экспозиция Самарской области

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Гости ВДНХ на стенде Самарской области приняли участие в культурно-образовательных проектах, концертах, мастер-классах, посетили спектакли и познакомились с нашим удивительным и гостеприимным регионом!



Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Фото: Минкульт региона