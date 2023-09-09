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Днем 9 сентября местами в Самарской области ожидается сильный дождь

9 сентября 2023 10:26
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Днем 9 сентября местами в Самарской области ожидается сильный дождь

От ФГБУ «Приволжское УГМС»получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 9 сентября местами в Самарской области ожидается сильный дождь».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

Будьте внимательны и осторожны!

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