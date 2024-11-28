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Аналитики hh.ru провели большое исследование среди российских работодателей и выяснили, какие программы поддержки работников были актуальны в 2024 году, как сами работники оценивают поддержку со стороны работодателей, а также какие планы есть у компаний по данной теме. Опрос проводился с 1 по 6 ноября 2024 года среди 275 российских компаний и 1,3 тыс. работников, в том числе из Самарской области.



Здоровье работников



Исследование hh.ru показывает, что ДМС остается ключевой составляющей программы поддержки работников у российских работодателей. В ходе опроса 43% представителей компаний заявили, что для их работников доступны ДМС. Важно, что за год доля таких компаний выросла на 6 п.п. Более того, две трети компаний, у которых еще нет ДМС для сотрудников планируют их внедрять в ближайшем будущем.



На втором месте по доступности – возможность участия в корпоративных спортивных мероприятиях (есть у 27% компаний и за год их доля выросла на 2 п.п.). Такая же доля работодателей компенсирует своим работникам походы в спортзал или на фитнес (+ 4.п.п). Кроме того, на 6 п.п. выросло число компаний, где работники могут использовать телемедицину (до 17%).



Работники тоже смогли высказаться по теме в ходе опроса hh.ru. Выяснилось, что 74% респондентов, у которых еще нет доступа к ДМС, хотели бы его получить в ближайший год. Еще 59% добавили, что хотят иметь возможность ездить в санатории при поддержки своей компании. 51% хотят также иметь скидки на фитнес или компенсацию посещения спортзала. 34% россиян хотят, чтобы у них был доступ к свежим овощам и фруктам на работе.