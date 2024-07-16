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Дмитрий Чернышенко: «Наша задача, чтобы большинство молодых людей видели возможности самореализации в нашей стране»

16 июля 2024 14:55
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В состав нацпроекта «Молодежь и дети» войдут девять федеральных проектов.

В состав нацпроекта «Молодежь и дети» войдут девять федеральных проектов. При его подготовке эксперты ориентировались на обратную связь от граждан: социологические опросы, отзывы и предложения, поступившие на портал Госуслуг. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя итоги стратегической сессии премьер-министра РФ Михаила Мишустина по подготовке нацпроекта «Молодежь и дети». Цель нацпроекта - реализация каждого человека и развитие его талантов.

«Новый нацпроект также будет служить патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формированию у него традиционных духовно-нравственных ценностей, - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Наша главная задача, чтобы большинство молодых людей видели возможности самореализации в нашей стране и использовали их. От этого будет зависеть суверенитет и технологическое лидерство России в мире».

Нацпроект будет направлен на широкую аудиторию - это дети и молодежь всех возрастов.

Благодаря ему к 2030 году в России обновится более 35 тысяч школ, что создаст комфортные условия для 6 млн учащихся. Почти 800 тысяч студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития. Появится сеть молодежных образовательных центров, ежегодно в их программах смогут участвовать не менее 160 тысяч человек. Планируется привлечь в отечественную науку и образовательную сферу талантливых студентов из других стран – порядка 500 тысяч человек.

Кроме этого, по поручению Президента в России, в том числе в Самарской области, появится 25 кампусов мирового уровня. Благодаря этому студенты, преподаватели и ученые получат современные образовательные и исследовательские пространства для создания передовых технологий.

По программе «Профессионалитет», по словам Чернышенка, будут подготовлены 2 млн специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики.

 

Фото:   freepik.com

 

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