Дмитрий Чернышенко: Более 850 спортсменов планируют принять участие в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

68

Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут в Сочи со 2 по 9 октября 2022 года. В числе участников – спортсмены из России, Белоруссии, Армении и Туркменистана. Ведется работа по организации участия представителей стран ШОС, БРИКС и СНГ.



«По поручению Президента мы создаем условия для сохранения соревновательной активности наших спортсменов и паратлетов. Летние игры паралимпийцев станут еще одним масштабным состязанием, которое пройдет под эгидой движения "Мы вместе. Спорт"», – сказал вице-премьер.



В программу соревнований включены дисциплины:

- легкая атлетика;

- плавание (спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями);

- настольный теннис (спорт лиц с поражением ОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями);

- фехтование;

- стрельба из лука (спорт лиц с поражением ОДА);

- шашки и шахматы (спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых);

- футбол лиц с заболеванием целебральным параличом;

- тхэквондо.

Фото: минспорта СО