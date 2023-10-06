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В том числе Почетный знак «За служение людям». Им награждаются жители, помогающие людям в особо сложных и опасных условиях, отличившиеся благотворители и общественники.
Дмитрий Азаров вручил землякам региональные награды
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Дмитрий Азаров вручил землякам региональные награды

6 октября 2023 19:31
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В том числе Почетный знак «За служение людям». Им награждаются жители, помогающие людям в особо сложных и опасных условиях, отличившиеся благотворители и общественники.

В пятницу, 6 октября, губернатор Дмитрий Азаров вручил землякам региональные награды, в том числе Почетный знак «За служение людям». Напомним, Почетный знак губернатора Самарской области «За служение людям» был учрежден в октябре 2020 года. Им награждаются жители, помогающие людям в особо сложных и опасных условиях, отличившиеся благотворители и общественники.

Сегодня эту награду от губернатора получили 48 человек. В их числе – представители здравоохранения, сферы транспорта, члены общественных организаций. Большинство награжденных отлично выполняют свои служебные обязанности не только на территории нашего региона, но и откликнулись на призыв о помощи жителей братского города ДНР Снежное. Они помогали возвращать город с мирной жизни, ремонтируют коммунальные сети и социальные объекты, а также помогают людям получать качественное лечение и другую помощь.

«Каждый из вас добросовестным трудом, неравнодушием к судьбе земли самарской вносит бесценный вклад в ее развитие, в благополучие своих соотечественников. За это вас искренне благодарю. Вы — надежная основа, на которой держится настоящее России и строится ее будущее», — обратился глава региона к участникам церемонии награждения.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что именно благодаря совместному труду стали возможны достижения области: построены миллионы квадратных метров нового жилья, тысячи километров дорог, благоустроены сотни общественных территорий, обеспечен доступ населения к качественным образовательным, медицинским, социальным услугам, созданы возможности для творческого развития, спортивной жизни. Обеспечена экономическая безопасность региона благодаря десяткам тысяч новых рабочих мест.

«Я благодарю вас за поддержку в этой работе, за ваш вклад в развитие региона, за то, что сегодня вновь встаете на защиту Родины от врагов, всем сердцем и душой поддерживаете наших защитников, находящихся на полях сражений за свободу, мир и безопасность нашего государства», — адресовал слова благодарности присутствующим Дмитрий Азаров.

В этом – достойный пример подрастающему поколению. «Именно в единстве, преемственности поколений наша великая сила», — подчеркнул глава региона.

Среди награжденных более половины – это волонтеры Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Как рассказал один из членов организации Андрей Мастерков, присутствующие на церемонии награждения члены волонтерской роты «Боевого братства» внесли неоценимый вклад в восстановление ДНР и ЛНР, выполняли все порученные задачи: это и работа в госпиталях, и транспортировка раненых, восстановление разрушенного жилья, оказание гуманитарной помощи жителям. «Это действительно мужественные, ответственные люди, которые не могли поступить иначе», — сказал он.  Некоторые из ветеранов-волонтеров стали участниками СВО и сейчас служат на передовой. «Волонтеры «Боевого братства» и сейчас оказывают гуманитарную помощь на территории Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. В этом и заключается братство. Боевое братство, если хотите. Среди этих волонтеров — люди разных возрастов, политических взглядов и конфессий. В этом единстве мы и сильны», — заключил Андрей Мастерков. Он выразил благодарность губернатору за оценку их работы.

Алексей Молянов, также награжденный Почетным знаком «За служение людям», рассказал, что, бывая в разных областях новых регионов, приезжая с гуманитарными грузами, находясь на передовой, волонтеры всегда слышат благодарность: бойцы знают, что их семьи под надежной защитой. «Как правильно говорят коллеги, мы своих не бросаем. Дмитрий Игоревич один из немногих наших губернаторов, кто проводит много времени на новых территориях. Я хотел бы выразить благодарность лично вам. Горжусь тем, что у нас такой губернатор», — обратился он к Дмитрию Азарову.

Члены «Боевого братства» подчеркнули, что продолжат помогать жителям новых территорий и нашим бойцам.

«Я уверен, что вместе мы сделаем все, чтобы нам не пришлось краснеть, глядя в глаза нашим детям и внукам, чтобы обеспечить нашей стране по-настоящему победоносное процветающее будущее, достойное России, достойное великой державы. Благодарю вас и поздравляю», — сказал глава региона в заключение церемонии награждения.

 

Фото:  Андрей Савельев

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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