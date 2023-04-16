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Жилье в новом многоквартирном доме получили 16 семей.
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Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир учителям и врачам села Кинель-Черкассы

16 апреля 2023 14:58
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Жилье в новом многоквартирном доме получили 16 семей.

В воскресенье, 16 апреля, губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей поездкой в Кинель-Черкасском районе. В Кинель-Черкассах он вручил ключи от новых квартир жителям села. Жилье в новом трехэтажном многоквартирном доме получили 16 семей врачей и учителей.

Строительство нового жилья для сельчан стало возможно благодаря реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Программа позволяет комплексно подходить к решению вопросов строительства и модернизации социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сельской местности.  Улучшение жилищных условий жителей села - одно из важнейших ее направлений, реализуемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Жилье предоставляется бесплатно работникам агропромышленных предприятий, учителям, врачам и людям других специальностей по договору соцнайма. По условиям договора, через 5 лет семья сможет выкупить жилье за 10% от стоимости, через 10 лет — за 1%.

За три года в регионе построено 56 жилых домов, жильем обеспечены 80 семей.

Району были предоставлены средства из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской области по строительству (приобретению) жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма.

Губернатор поздравил новоселов: "В первую очередь, поздравляю вас со светлым праздником - Пасхой Христовой. И очень рад, что в этот светлый праздник вы делаете шаг в новую жизнь. Конечно, знаю, что для некоторых семей эти квартиры стали по-настоящему долгожданными. Они, уверен, принесут счастье вашим семьям, подарят уют и будут свидетельствовать о том, что в Самарской области самое пристальное внимание уделяется и развитию села, и поддержке наших замечательных учителей, врачей. Мы постараемся сделать так, чтобы вам было комфортно, чтобы ваши таланты, ваши труды были оценены. В том числе и вот такими решениями".

Одной из жительниц села, получившей квартиру в новом доме, стала Елена Захарова. Она работает в Кинель-Черкасской районной больнице фельдшером неотложной помощи, а до этого 20 лет отработала на скорой. Раньше с 10-летней дочкой жили с родителями, а сегодня они уже вместе планируют, как обставят квартиру. "Эмоции переполняют. Мы очень рады, мы ждали. Можно входить и жить – все удобно, комфортно. Хотелось сказать большое спасибо Дмитрию Игоревичу. Благодаря таким программам мы можем улучшить свои жилищные условия и въехать в готовые комфортные квартиры", - поделилась она.

Еще один обладатель новой квартиры – учитель ОБЖ и физкультуры Кинель-Черкасской школы № 2 Максим Филиппов. До сегодняшнего дня жилье его семье приходилось снимать. Он подчеркнул, что для молодого специалиста собственная жилплощадь – это большое подспорье. "Есть такое выражение - "где родился там и пригодился". Для молодых специалистов, которые остаются в селе, предоставляется работа и такое прекрасное жилье. И для молодой семьи это 80% успеха. Можно спокойно работать, имея такое прекрасное жилье. Губернатор Дмитрий Игоревич у нас лидер во всем. У нас губерния постоянно впереди, и будущее за нами", - отметил он.

Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" и государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" ведется строительство жилья и в других муниципальных районах.

Под личным контролем главы региона в области проводится большая работа для развития сельских территорий - строится новое жилье, модернизируются школы, больницы, детские сады, дома культуры, ведется благоустройство дворов и общественных пространств. Например, за последние годы в Кинель-Черкасском районе были отремонтированы образовательные учреждения в селах Березняки, Черновка, Кабановка, Муханово, Красная Горка, Александровка и других. Планируется проектирование нового детского сада на 80 мест в селе Кинель-Черкассы. В прошлом году в районе было обновлено 14 дворов и 5 общественных территорий, а всего за годы реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в селах Кинель-Черкасского района стали комфортнее 54 дворовые и 24 общественные территории.

В ближайшие два года программа «Комплексное развитие сельских территорий» продолжит свое действие. Благодаря ей в селах продолжится строительство и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Также будет продолжена работа по привлечению специалистов в села, поддержка учителей и медиков, в том числе по программам «Земский доктор» и «Земский учитель».

 

Фото:   Андрей Савельев

 

 

 

Теги: Дмитрий Азаров

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