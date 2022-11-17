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Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи со смертью фигуриста Александра Горшкова

17 ноября 2022 21:15
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В эти дни поклонники фигурного катания и вся Самара с трепетом ожидали визита Александра Георгиевича на нашу землю в качестве почетного гостя.​

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи со смертью фигуриста Александра Горшкова.

Выражаю глубокие соболезнования в связи со скоропостижным уходом из жизни легендарного фигуриста, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, президента Федерации фигурного катания России Александра Георгиевича Горшкова.

В эти дни поклонники фигурного катания и вся Самара с трепетом ожидали визита Александра Георгиевича на нашу землю в качестве почетного гостя.​ Но не суждено было великому фигуристу оказаться в стенах нового самарского Дворца спорта, построенного на месте прежнего, где Александр Георгиевич проводил немало времени в рамках тренировочных сборов.

Именно в Куйбышеве в 1976 году в условиях абсолютной секретности рождалось знаменитое танго «Кумпарсита», с которым пара Горшков-Пахомова стали первыми в истории Олимпийскими чемпионами в спортивных танцах на льду и законодателями моды в фигурном катании. Во многом благодаря таким звездным фигуристам, как Александр Георгиевич Горшков, их тренерам в нашей губернии стали интенсивно развиваться танцы на льду.

И уже будучи президентом Федерации фигурного катания России Александр Георгиевич Горшков поддерживал этот вид спорта в Самарской губернии. Нашу область и шестикратного чемпиона мира и Европы, чей результат занесен в Книгу рекордов Гиннесса, многое связывало.

Имя Александра Георгиевича Горшкова, как и искреннее восхищение его мастерством, порядочностью, ответственностью, преданностью выбранному делу, желанием быть полезным людям, останется в истории нашего края, памяти поклонников, профессионалов, всех тех, кто знаком с танцами на льду на нашей земле.

Глубоко скорбим вместе с родными, близкими, коллегами, всем профессиональным сообществом и страной в целом. Память об этом удивительном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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