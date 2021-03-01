Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Бориса Фетисова

80

- От имени Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Бориса Германовича Фетисова, председателя общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Железнодорожного района Самары. Бориса Германовича знали очень многие жители Самары и Самарской области. Его всегда отличали особая человечность, твердость характера, глубочайшая порядочность и осознание ответственности за судьбу родного города и его жителей. Подполковник в отставке, спортсмен, труженик и патриот, Борис Германович всегда стремился быть полезным людям. Для многих воспитанников секции бокса он стал мудрым наставником, Учителем, другом. Его вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи невозможно переоценить. Школьники и студенты, представители учительского сообщества, многие самарцы помнят Бориса Германовича по интересным, всегда очень искренним встречам на уроках мужества, городским мероприятиям, где он всегда был дорогим и желанным гостем, - подчеркнул губернатор Самарской области.

Дмитрий Азаров отметил, что за годы созидательного труда в должности председателя районной ветеранской организации Борис Фетисов помог большому количеству людей, защищая права и интересы ветеранов, создавая условия, обеспечивающие им достойную жизнь, активное долголетие, почет и уважение в обществе.



- Всем, кто знал Бориса Германовича, этого открытого, мужественного, отзывчивого и скромного человека, будет его очень не хватать. Скорбим вместе с родными и близкими об этой невосполнимой утрате. Светлая память, передает sova.info.

Фото: pixabay