Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурсов Фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив

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В среду, 13 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с победителями и участниками конкурсов Фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Очно и в формате ВКС ней приняли участие более 2000 человек – представители НКО, студенческих, молодежных и военно-патриотических объединений, волонтеры. Участники встречи обсудили предложения и социально важные проекты, направленные на развитие губернии, помощь обществу, поддержку СВО.

«Я рад приветствовать всех участников встречи, которая уже стала традиционной. В первую очередь, огромное вам спасибо за вашу активность: все ваши проекты нацелены на обустройство нашей родной самарской земли, поддержку и помощь людям, - сказал Дмитрий Азаров, начиная встречу, - Мы благодарны как уже состоявшимся победителям грантовых конкурсов, которым уже удалось на практике воплотить свои замыслы в жизнь, так и тем, кто еще не получил грантовую поддержку, но уже реализует свои проекты. Все вместе вы делаете большое, нужное дело: стараетесь улучшить жизнь земляков, внести свой вклад в развитие родного города, села, региона, а значит - всей страны».

Губернатор подчеркнул, что в Самарской области поддержку инициативным и активным людям будут оказывать всегда.

«Под лежачий камень вода не течет, и там, где есть активность людей, она всегда получит поддержку. Вы видите, какое внимание Президент Владимир Владимирович Путин уделяет общественным инициативам, работают президентские фонды. Президент в своей работе всегда опирается на те обращения, посылы, инициативы, которые есть от людей. В этом смысле полностью соответствует общественному запросу те инициативы, которые изложены Президентом в Послании 29 февраля, - отметил Дмитрий Азаров. - Очень надеюсь, что и коллеги на муниципальном уровне будут огромное внимание уделять поддержке общественных инициатив, которые безусловно являются локомотивом позитивных и созидательных изменений, опережающего развития нашего региона».

По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области сформирована система сопровождения идей и проектов общественных организаций для побед в конкурсах, на региональном уровне им оказывается финансовая поддержка. В регионе создано свыше 100 ресурсных центров, где инициативным людям и НКО оказывают консультационную и организационную поддержку, оказывают помощь в продвижении проекта, помогают оформить заявку на конкурс, на регулярной основе проводят обучающие тренинги.

«Ресурсные центры нацелены на то, чтобы помочь идею, общественную инициативу оформить в проект, чтобы они соответствовала критериям грантовых конкурсов. Мы, вне всякого сомнения, продолжим вместе с вами формировать инфраструктуру для развития и продвижения гражданской активности. На региональном уровне выделяем значительные средства на грантовую поддержку общественных инициатив», - подчеркнул Губернатор. - Мы эту работу обязательно продолжим. Нас к этому сподвигает активность людей, которым не все равно, что происходит в нашем регионе и нашей стране. Мы обязательно эту активность будем поддерживать. Еще раз подчеркну, что это главная движущая сила развития нашего общества, региона и государства».

Благодаря проводимой системной работе регион традиционно является одним из лидеров в стране по количеству заявок на грантовые конкурсы, по числу победителей и объемам получаемой поддержки. За последние несколько лет Самарская область существенно улучшила свои рейтинговые позиции в конкурсах, инициированных Главой государства. С 2020 года наш регион по числу поданных заявок на конкурс Фонда президентских грантов неизменно входит в первую десятку, а по числу победителей – в топ-5 регионов страны. По итогам первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив этого года Самарская область по сумме выделенных грантов находится на 6-м месте. В январе были объявлены результаты первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов. Самарская область по объему грантовой поддержки заняла 1-е место среди регионов в Приволжском федеральном округе и 3-е место в России после Москвы и Петербурга. Наши НКО получат из средств Фонда 175,7 млн. рублей.

«Это наша общая победа, но в первую очередь тех людей, которые эти проекты инициировали. Очень важно, что в Самарской области много энергичных, активных, желающих менять мир к лучшему», - сказал Дмитрий Азаров.

На встрече с Дмитрием Азаровым представители НКО поделились опытом участия в президентских грантовых конкурсах и рассказали о своих проектах.

Людмила Муравьева, председатель совета АНО центр семейного просвещения «Будущие поколения», представила проект «Игра - дело семейное!». Он направлен на развитие гармоничных отношений между родителями и детьми через игру. Дети в процессе игры получают необходимые навыки, развивают пространственное и стратегическое мышление, развиваются творчески, поэтому игра рассматривается и как ресурс развития личности. В рамках проекта планируется провести марафон настольных игр, различные конкурсы, фестиваль игровых программ.

Поделился своим опытом успешного участия в конкурсах Ярослав Чернышов, президент Самарской региональной общественной организации развития лагерного туризма «Ярче». Организация развивает проект «Живи ярче», направленный на профилактику игровой и интернет-зависимости у детей и подростков в возрасте 8-14 лет. В этом году проект стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов. По словам руководителя организации, на данный момент они проводят свои программы на базе действующих самарских лагерей, но есть планы и по развитию собственного объекта в Безенчуке.

«Благодаря Фонду президентских грантов нами была написана целая серия методических пособий по тому, каким образом проводить сюжетно-ролевые игры, направленные на увеличение интереса детей к истории России, к изучению программ в школе и к литературным произведениям», - отметил Ярослав Чернышов.

По рекомендации губернатора эти пособия также были переданы в министерство образования и науки Самарской области.

«Буквально недавно у нас завершился семейный заезд на базу нашего лагеря. Для нашей организации каждый год - это год семьи, потому что мы эти программы реализуем не первый год. Помимо лагеря мы проводим также детские праздники на базе наших лазертаг-клубов, готовы развивать лазертаг как вид спорта», - сообщил Ярослав Чернышов.

По его словам, на данный момент проект поддержан минэкономом и Фондом Потанина, по итогу также подготовлены методические пособия по проведению игр в лазертаг. На протяжении года планируется проводить бесплатную секцию для детей из многодетных семей.

Елена Шашкова рассказала о работе жигулевской городской общественной организации «Многодеткино», которая с 2012 года оказывает различную помощь многодетным семьям, реализует целый ряд проектов, ведет благотворительную деятельность. После начала СВО организация активно включилась в поддержку защитников Отечества, помощи бойцам и их семьям. В частности, ведет свою работу мастерская по пошиву одежды для бойцов.

«Это не просто пошив вещей для участников спецоперации. Это поддержка и помощь матерям и женам пережить трудное время. Мы благодарим нашего Президента Владимира Владимировича Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова за поддержку и высокую оценку нашей работы. Многодетность – это основа России, а большая семья – это нетрудно при такой поддержке государства»,- сказала Елена Шашкова.

Дмитрий Азаров поблагодарил Елену Шашкову за ту работу, которая ведет она и организация «Многодеткино».

«Практику такой работы общественной организации надо тиражировать. Было бы здорово, если бы во всех муниципалитетах такие сплоченные команды многодетных семей появлялись, - сказал губернатор. - Важнейшая тема – поддержка семей военнослужащих и участников СВО. У вас замечательная мастерская. Вам желаю успехов. Вне всякого сомнения, продолжим совместную реализацию и поддержку проектов».

Дмитрий Азаров напомнил, что по решению Президента страны будет разработан национальный проект «Семья».

«Мы уже видим, что проекты, которые реализуются в Год семьи, получают поддержку президентских фондов. Я уверен, что инициативы по поддержке семьи, нацпроект «Семья» дадут мощнейший импульс укрепления нашего общества», - отметил глава региона.

О практике реализации в Самарской области общественных проектов, поддержанных президентскими фондами, направленных на поддержку участников СВО и их семей рассказал отец Дионисий (Денис Левин) –настоятель храма в честь святой Блаженной Матроны Московской. Он также руководит некоммерческим фондом «Детский епархиальный образовательный центр». «Мы активно участвуем в грантовых конкурсах президентских фондов, подавая заявки от фонда и храма. Выиграли в конкурсах 13 наших заявок»,- рассказал он.

Отец Дионисий сообщил, что с началом СВО храм и фонд стали оказывать помощь семьям защитников Отечества.

«Для нас было важно подставить плечо семьям военнослужащих. Еще не подавая заявки на конкурс, мы запустили центр помощи для семей военнослужащих, - рассказал он, - Уже потом подали заявку на конкурс и стали победителями. В рамках проекта оказывали различную помощь близким защитников Отечества, организовали детский летний лагерь, куда приглашали детей из семей участников СВО. В рамках гранта проект уже реализован, но мы продолжаем оказывать помощь».

Настоятель храма поблагодарил Дмитрия Азарова за ту поддержку, которая была оказана по предоставлению здания, где позднее был открыт храм и детский центр дополнительного образования, а теперь и центр по поддержке семей участников СВО. Изначально это была незаконная постройка с целью торговли, но было принято решение не сносить ее, а передать под социальные нужды. Второй проект, о котором рассказал отец Дионисий - «Герои нашего времени». Это серия подкастов с женами участников СВО и граждан, участников специальной военной операции».

«Уверен, что совместно поддержку окажем всем семьям военнослужащих. Именно такую задачу себе ставим. С вашей и Божьей помощью этого достигнем», - сказал губернатор.

Председатель Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» Константин Клюев представил проект «Будем жить!», который стал победителем первого конкурса Фонда президентских инициатив 2024 года. Цель проекта – сохранение исторической преемственности и патриотическое воспитание подрастающего поколения, информирование детей и молодежи о СВО и героях-защитниках Отечества. «Будем жить!» - это интерактивная экспозиция в формате передвижной выставки с эксклюзивными экспонатами, собранными командой проекта, участниками СВО и волонтерами. Местами для проведения выставки выбраны средние и средне-специальные учебные учреждения, а также детские лагеря и массовые мероприятия в летний период в различных муниципальных образованиях региона.

«У нас план, чтобы проект не заканчивался, а хотим организовать постоянный музей, который бы стал визитной карточкой Самарской области. У нас уже есть место во Дворце ветеранов», - сказал Константин Клюев.

Дмитрий Азаров поблагодарил Константина Клюева и организацию «Контингент» за проводимую работу. Глава региона подчеркнул, что с первых дней СВО общественные организации Самарской области активно включились в помощь фронту, защитникам Отечества и их семьям. Огромную работу проводит фонд «Звезда и лира» и ее руководитель Екатерина Колотовкина. Она рассказала о деятельности фонда и реализуемых проектах.

«Мы проводим огромное количество проектов, в том числе благодаря Правительству Самарской области. Спасибо вам огромное, Дмитрий Игоревич, за поддержку!», - сказала Екатерина Колотовкина.

«Ваши проекты шагают по всей нашей Родине и за ее пределами. Ту помощь, которую вы оказываете семьям военнослужащих, невозможно переоценить. Спасибо вам огромное! – поблагодарил Екатерину Колотовкину губернатор. - Фонд «Звезда и лира» - это пример для многих общественных организаций по поддержке фронта. Очень рад, что у нас различные общественные организации, инициативные группы работают в каждом городе, селе. Огромное спасибо и низкий поклон тем, кто поддерживает семьи военнослужащих и наших героев там, на передовой».

Свой опыт работы представила исполнительный директор фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест. Фонд победил в профильном конкурсе уже в седьмой раз, хотя организации всего пять лет.

«Наш грант посвящен передаче опыта Самарской области другим регионам страны по вопросам развития паллиативной помощи, - объяснила Ольга Шелест. - За пять лет фонд выстроил серьезную работу в этом направлении - как адресную, так и по взаимодействию с органами власти. Безусловно, это связано с профессионализмом сотрудников организации и пристальным вниманием областного Правительства и лично губернатора».

Нынешний проект будет представлен курсом лекций для сотрудников НКО из пяти субъектов страны. Им расскажут, как с нуля выстроить паллиативную помощь и качественно ее оказать.

Марина Теряева, руководитель АНОО «Солнечный круг» - центра для детей с тяжелыми нарушениями развития г. Тольятти, - рассказала о деятельности своей организации, которой в этом году исполняется 10 лет. За это время они девять раз становились победителями конкурса президентских грантов.

В рамках встречи также были презентованы проекты самарской школа № 55 - «Хоровод дружбы» по укреплению единства среди народов губернии, и проект тольяттинской школы №94 «Живой портрет» - интерактивный литературный театр. Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская область – один из немногих регионов, где в каждой школе есть театр. Губернатор предложил провести в губернии фестиваль школьных театров.

В ходе встречи представители НКО не только делились опытом и презентовали свои проекты, но и озвучивали инициативы, предлагали решения, как выстроить дальнейшую совместную работу, обозначали вопросы, требующие дополнительной поддержки Так, Елена Букина, руководитель НКО по поддержке семьи и детства «Вместе», попросила оказать содействие в предоставлении помещения для работы организации. Губернатор отметил, что появляется большое количество помещений, которые переходят в государственную собственность в зоне строительства метро, и их можно было передать под реализацию общественных проектов. Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной встретиться с представителями организации по данному вопросу. Елена Лапушкина заверила, что содействие будет обязательно оказано.

Анна Осипова, Студенческого совета Самарской области, отметила, что молодежные организации также участвуют в конкурсах и выигрывают гранты. Она предложила провести аналогичную встречу с молодежными объединениями на форуме «iВолга».

В завершении встречи состоялась церемония награждения государственными наградами Луганской Народной Республики жителей Самарской области, оказавших помощь в формировании гуманитарных грузов в ЛНР. Награды получили депутат Самарской губернской Думы Виктор Воропаев, председатель РОО «Союз женщин России» Наталья Идиятулина, председатель профсоюза работников образования Самарской области Лидия Катина, руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области Екатерина Колотовкина, генеральный директор фонда «Звезда и Лира» Максим Смирнов, член Общественной палаты Самарской области Ростислав Хугаев.

Фото: Юлия Рубцова.