Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса Президентских грантов

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В пятницу, 16 июля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководителями и активистами некоммерческих организаций Самарской области – победителями конкурса Фонда президентских грантов. В мероприятии также приняли участие главы региональных министерств и председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

«Столько неравнодушных, инициативных, отзывчивых людей живет на нашей земле, людей, которые занимаются социальными проектами, крайне важными, нужными региону, и самое главное, людям. Я очень горжусь вами! – отметил губернатор, открывая встречу. – Ваши проекты получили высокую оценку в обществе и на самом высоком государственном уровне».

Губернатор обратил внимание, что НКО Самарской области из года в год оказываются среди лидеров в стране. В этом году 135 проектов вошли в число победителей конкурса. Это третий показатель в России после столиц – Москвы и Санкт-Петербурга, и лучший результат в Приволжском федеральном округе. На реализацию проектов будет выделено более 192 млн рублей.

В последние годы беспрецедентная поддержка общественным инициативам оказывается и на региональном уровне. Конкурс социальных проектов в Самарской области проводится ежегодно. В 2020 году его победителями стали 60 проектов. Общий объём их финансирования составил 50 млн рублей. В этом году на конкурсе будет распределено уже 80 млн рублей.

Общий объем субсидий из областного бюджета в 2020 году составил более 5,2 млрд рублей (в 2019 г. – 3,9 млрд), поддержку получили 229 организаций.

«Стремление изменить, улучшить жизнь в своем городе, селе, дворе, созидательная энергия людей – это и есть главная движущая сила нашего общества, нашего региона. А задачу государства, свою задачу я вижу в том, чтобы создать условия для самореализации граждан, для помощи тем, кто в этом нуждается», - подчеркнул Глава региона.

Сегодня социально ориентированные НКО выполняют очень важную работу, отзываются на самые актуальные потребности граждан.

Важный для общества проект «Самара – инклюзивный город» представил Алексей Транцев, директор Межрегиональной молодежной общественной организации «Инклюзивный ресурсный центр».

«Мы хотим впервые за историю страны попробовать модель комплексного сопровождения маломобильных ребят на фестивалях, творческих встречах, концертах и официальных мероприятиях, – поделился Алексей Транцев. – Уже сейчас мы имеем такой опыт: сделали доступной iВолгу, Зелёный марафон Сбера, Волгафест, работали на Чемпионате мира по футболу. Пусть все ключевые мероприятия Самары станут доступными для людей со сложными формами инвалидности благодаря нашей общественной службе сопровождения».

Активист предложил расширить инклюзивную площадку на Мастрюковских озерах и сделать ее постоянной.

«Тогда мы получим уникальный туристический кластер для людей с инвалидностью и модель по сопровождению и включению их в общественную жизнь», – добавил руководитель организации «Инклюзивный ресурсный центр».

Дмитрий Азаров поручил продумать проект благоустройства знаменитой Грушинской поляны.

«Были десятилетия, когда люди были рады просто собраться у костра, но сейчас требования повышаются. Нужно обеспечить это место инженерной, транспортной инфраструктурой. Поляна может работать круглогодично. Давайте этим заниматься», – поставил задачу руководитель региона.

Кроме того, Губернатор предложил Алексею Транцеву принять участие в обсуждении Всероссийской студвесны, которая в 2021 году пройдет в Самаре. Дмитрий Азаров сообщил о планах разработать концепцию, которая будет включать не только концертные площадки, но и тематическое благоустройство улицы Молодогвардейская.

«Этот фестиваль, который когда-то родился на Самарской земле, должен пройти на самом высоком уровне организации и доброжелательности. Мы должны предусмотреть полную доступность для всех участников», – подчеркнул Губернатор.

Также Алексей Транцев обратился с просьбой привести в порядок помещение центра. Пространство площадью 340 кв.м было передано городской администрацией для нужд организации, но требует ремонта. Губернатор поручил муниципалитету деньги на эти цели изыскать.

О проектах благотворительного фонда «Евита» рассказала исполнительный директор фонда Ольга Шелест. Так, «Вкус жизни: нутритивная поддержка тяжелобольных детей Самарской области с белково-энергетической недостаточностью» – проект уникальный не только для региона, но и для России. Руководитель фонда выразила благодарность Губернатору и Министерству здравоохранения за решение о выделении дополнительного финансирования в размере 9 млн. рублей для обеспечения паллиативных детей Самарской области лечебным питанием.

С 1 августа фонд приступает к реализации еще одного просветительского проекта «Мамин вкус жизни». Он направлен на общее оздоровление мам детей-инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в том числе паллиативных.

Также Ольга Шелест поделилась уникальном опытом создания паллиативных палат на базе больниц региона. Руководитель фонда выразила благодарность за помощь в создании первого в Самарской области паллиативного отделения на базе больницы Середавина. «Такого в России никто не делал, и московская комиссия от Минздрава России это подтвердила и высоко оценила наш опыт», — сообщила директор фонда «Евита».

Еще одна актуальная для фонда задача – создание хосписа для паллиативных детей. Ольга Шелест обратилась к Губернатору с просьбой оказать содействие в подготовке здания для учреждения. Дмитрий Азаров поддержку обещал.

«Спасибо вам за то, что вы делаете. Надо иметь большое сердце, удивительное сочувствие, способность воспринимать чужую боль как свою, чтобы помогать людям», – поблагодарил Глава региона.

О проектах движения «Том Сойер Фест», включенного Фондом президентских грантов в ТОП-100 лучших в России за 2017 год, рассказала идеолог и руководитель движения, член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Общественной палаты Самарской области Анастасия Кнор. Организация объединяет активистов, ратующих за сохранение ценности исторического наследия – старинных зданий, за то, чтобы давать им вторую жизнь.

Губернатор отметил, что не менее важная задача – думать о дальнейшем восстановлении и использовании домов. Дело перспективное для бизнес-сообщества столицы региона.

Проект «Фабрика будущих профессионалов» по социальной адаптации женщин с детьми, имеющих перерыв в трудовой деятельности или после декретного отпуска, представила Светлана Макушева, член правления РОО «Союз женщин Самарской области», руководитель общественного движения «ЛЮДИ ДЕЛА».

В рамках проекта проводятся мастерские по эффективному трудоустройству, развитию навыков современного человека, предпринимательству и самозанятости, социальному проектированию волонтёрской и общественной деятельности.

29% женщин, прошедших обучение, стали самозанятыми.

Многие участники проекта – это женщины с невысокими доходами – многодетные мамы, женщины в декрете, или женщины, одиноко воспитывающие детей.

Получить действенную поддержку стало возможным благодаря такой мере соцподдержки как социальный контакт.

Проекты Безенчукской районной общественной организации «Культурно-просветительский центр «Русское возрождение» направлены на популяризацию культурного наследия русского народа и патриотическое воспитание молодежи. Подробнее о них рассказала руководитель организации Юлия Белоусова. Так, в рамках проекта «Русская краса» было сшито более 50 образцов современной одежды с элементами русского стиля, которые были подарены представителям малообеспеченных и многодетных семей района.

В ходе встречи свои проекты представили исполнительный директор благотворительного фонда «Добрый город» Анна Озерова, председатель правления детско-молодежной общественной организации «Здоровое детство» г.о. Новокуйбышевск Нина Нагорнова. О деятельности Самарского окружного казачьего общества рассказал атаман Андрей Терновский.

В завершение встречи министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш напомнила о том, что продолжается подача заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив.

Губернатор призвал активнее участвовать, не упускать шанс реализации проекта, который интересен жителям.

«Здесь у вас есть реальная возможность реализовать свои самые смелые замыслы на благо жителей Самарской области. Мы вместе с членами Правительства, главами муниципальных образований будем всемерно помогать, содействовать реализации ваших инициатив», - резюмировал Губернатор.