Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщество также запретило вкладывать деньги в проекты, финансируемые совместно с РФПИ.
ЕС запретил поставлять евро в Россию
Собрано  детское питание, канцтовары, предметы быта (одеяла, полотенца, посуда), а также одежда, книги, средства личной гигиены, бытовая техника и т.д. 
В Самаре вынужденным переселенцам из Донбасса оказали помощь более 400 благотворителей 
Участники встречи обозначили ряд вопросов, где нужна поддержка руководителя региона.
Дмитрий Азаров встретился с активными жителями Красноярского района 
Держатели Карты жителя Самарской области теперь могут пойти в кино, театр, музей, на концерт со скидкой!
Карта жителя Самарской области пополнилась новым функционалом
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
С каких улиц Самары будут ночью вывозить снег
Таким образом решено увековечить память народного артиста СССР.
Самарскому театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Шостаковича
Возобновится проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий. 
В Самаре к очной форме занятий возвращаются учреждения дополнительного образования и спорта
В Самаре вместо широких народных гуляний предложат формат для тихих семейных выходных.
Масленица в Самаре пройдёт без широких народных гуляний
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.25
11.5
EUR 114.55
11.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров встретился с активными жителями Красноярского района 

2 марта 2022 16:31
78
Участники встречи обозначили ряд вопросов, где нужна поддержка руководителя региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Красноярский район встретился с корпусом общественных наблюдателей и активными жителями муниципального образования.

В начале беседы Глава региона поблагодарил активистов за общественную работу, которая была проведена в прошлом году на выборах депутатов Государственной думы и областного парламента. «Проведена большая системная работа по мониторингу проведения выборов, по разъяснению позиций действующего законодательства, прав граждан. Хочу вас искренне за это поблагодарить, – обратился к участникам встречи Дмитрий Азаров. – У людей есть доверие к результатам выборов. Это подтверждается и тем, что у нас ни одна политическая партия не заявила своего несогласия с результатами – главный показатель того, что всё было организовано правильно, в соответствии с законом».

С руководителем области согласился член мобильной выездной группы при Общественном штабе по независимому общественному наблюдению за выборами Алексей Ширнин. Перед стартом избирательных кампаний он проводил семинары и тренинги для всех, кто пожелал вести наблюдение за ходом голосования. «Моя главная задача состояла в том, чтобы наблюдатели могли решать любые вопросы со всеми участниками избирательного процесса», – отметил активист. Это позволило не допустить нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования.

Губернатор поблагодарил Ирину Скупову и членов Общественной палаты Самарской области за подготовку и обучение общественных наблюдателей за выборами. «Наблюдателям тоже необходимо постоянно пополнять свои знания. И рад, что работа была организована. Такой комплексный подход позволил провести выборы на самом высоком уровне», – уверен Дмитрий Азаров.

Чтобы полученные знания приносили пользу всегда, а не только в период подготовки и проведения выборов, Глава региона призвал корпус общественных наблюдателей подключиться к работе по мониторингу за реализацией национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.

«У вас уже есть значительные знания по наблюдению, мониторингу и управлению. На мой взгляд важно, когда люди включаются в работу по контролю, они фактически становятся участниками реализации того или иного проекта, управляя развитием своей родной земли, всего нашего государства. Поэтому я хочу попросить подключиться к работе, чтобы был объективный мониторинг за ходом строительства объектов», – обратился Дмитрий Азаров.

Тем более, что в этом году в Красноярском районе планируется начать строительство нового корпуса центральной районной больницы, физкультурно-спортивного комплекса с бассейном и других социальных объектов, продолжится ремонт дорог и благоустройство общественных территорий. «За этим нужно приглядывать, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я хотел бы рассчитывать на вас, чтобы у меня была честная, достоверная информация о ходе реализации нацпроектов. Очень важно, чтобы работа велась системно, структурированно – во благо всех жителей района».

Сегодня в Самарской области подготовлено свыше пяти тысяч наблюдателей. «Общественный мониторинг и грамотное участие сообщества в выработке и проведении государственной и региональной политики – это вполне возможная точка приложения сил всего нашего сообщества. Сферами общественного мониторинга могут стать не только национальные проекты, но и стратегические проекты муниципальных образований региона. Это будет содействовать качественному преобразованию в обществе, – согласился с руководителем области Алексей Ширнин. – Я готов помогать и поддерживать людей, которые будут включаться в общественный мониторинг».

Такой же позиции придерживается и старшая на избирательном участке 1710 по общественному наблюдению Ирина Матмурадова. «Мы готовы быть наблюдателями на объектах, которые призваны сделать нашу жизнь комфортной. Мы можем не только контролировать процессы, но и рассказывать, писать даже в соцсетях о том, что делается в районе в рамках нацпроектов», – отметила женщина.

По мнению Натальи Киселевой, общественное наблюдение всегда даёт свои плоды. «Мне важен смысл нашей деятельности – сопричастности к общественным процессам. И сегодня это сообщество неравнодушных людей нужно собирать в новые институты. Мы за вами пойдем, Дмитрий Игоревич, мы готовы к совместной работе. Время сейчас такое: нужно, чтобы люди были не просто потребителями, а должны быть заказчиками и приёмщиками работ, контролёрами», – уверена она. При этом упор надо делать и на активную молодёжь.

Участники встречи обозначили ряд вопросов, где нужна поддержка руководителя региона. Это и ремонт дорог, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройство дворов и общественных пространств, сохранности детских площадок и малых архитектурных форм, расчистка русел рек. Дмитрий Азаров заверил: всё, что было озвучено, не останется без внимания – каждый вопрос взят в проработку.

«Спасибо, что вы готовы к общественному служению, готовы включиться в совместную работу. Для меня это важно и дорого. Уверен, что вместе мы сможем сделать гораздо больше», – обратился Губернатор к активистам, завершая встречу. 

 

Фото:    СОВА

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 марта 2022  13:36
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
264
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
2 марта 2022  11:33
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
274
Всю важную информацию самарские чиновники будут транслировать в Телеграм
2 марта 2022  11:02
Всю важную информацию самарские чиновники будут транслировать в Телеграм
604
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
1 марта 2022  12:00
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
476
В ходе встречи также обсудили итоги совместной работы за прошлый год, который стал годом восстановления экономики, несмотря на значительное негативное влияние пандемии.
28 февраля 2022  18:29
Представители общественных организаций региона подписали обращение в поддержку Президента России Владимира Путина
1735
Весь список