Дмитрий Азаров вручил Петру Кабытову знак отличия "Почетного гражданина Самарской области" 

Знак отличия "Почетного гражданина Самарской области" выдающемуся российскому историку, заслеженному деятелю науки Петру Кабытову вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время подведения итогов общественной акции "Народное признание".
Церемония прошла в понедельник, 20 декабря, на главной сцене региона – в стенах театра оперы и балета, передает sova.info.
Глава региона подчеркнул:
"Я рад, что именно в день подведения итогов общественной акции "Народное признание" мы присвоили звание "Почетный гражданин Самарской области" выдающемуся человеку".
Он напомнил о том, что именно Петру Кабытову принадлежит инициатива по возвращению областной столице ее исторического имени – Самара. Губернатор добавил:
"Отдельно хочу поблагодарить Петра Серафимовича за то, что он когда-то подсказал мне, что пришло время восстановить историческую справедливость и создать в столице нашего региона памятник первостроителю Самары – Георгию Засекину. И мы это вместе сделали".
Петр Кабытов начал работать в 1972 году, когда был создан Куйбышевский государственный университет, а с 1983-го возглавил кафедру российской истории. Он внес значительный вклад в развитие вуза, укрепление его научной базы, подготовку научно-педагогических кадров. К настоящему времени под его научным руководством защищены 43 кандидатских и 23 докторских диссертации. Петр Серафимович является автором более 600 научных работ, в том числе 27 монографий. Он внес огромный вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия Самарской области. Им были подготовлены и изданы "Историко-культурная энциклопедия Самарской области", трехтомная "Самарская летопись", "История Самары 1586-1917".
Сам Петр Кабытов отметил:
" Я живу в Самаре почти 50 лет. Но за эти годы и губерния в целом, и областная столица сделали космический рывок. Но самое главное, что мы сделали, – мы возвратили имя Самары, мы вместе возвратили из небытия Засекина, Алабина и других людей. Мы прикоснулись к живым рукотворным источникам истории, стали самодостаточными, и теперь Самару знают все".
Глава региона напомнил о многоуровневой процедуре, которая предшествует присвоению звания "Почетный гражданин Самарской области". При вынесении окончательного решения были учтены ходатайства почетных граждан, ветеранского сообщества и общественный объединений региона.
"С момента возникновения идеи выдвижения вашей кандидатуры на всех уровнях она была поддержана: на уровне Клуба почетных граждан, который возглавляет Герой Социалистического Труда Максим Борисович Оводенко, на уровне Общественной палаты региона. Никаких сомнений ваша научная, преподавательская, общественная деятельность не вызвала, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к Петру Кабытову. - Ваши научные, исторические, краеведческие исследования внесли огромный вклад в то, чтобы мы больше знали, а значит, больше любили Самарскую область. Ваши научные изыскания создали платформу для последователей и учеников, чтобы самые храбрые гипотезы получили подтверждение в будущем".
Фото: Правительство Самарской области