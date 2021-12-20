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Дмитрий Азаров вручил Петру Кабытову знак отличия "Почетного гражданина Самарской области" 

20 декабря 2021 23:02
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Губернатор напомнил, что именно Петру Кабытову принадлежит инициатива по возвращению городу исторического имени – Самара.

Знак отличия "Почетного гражданина Самарской области" выдающемуся российскому историку, заслеженному деятелю науки Петру Кабытову вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время подведения итогов общественной акции "Народное признание". 

Церемония прошла в понедельник, 20 декабря, на главной сцене региона – в стенах театра оперы и балета, передает sova.info.

Глава региона подчеркнул:

"Я рад, что именно в день подведения итогов общественной акции "Народное признание" мы присвоили звание "Почетный гражданин Самарской области" выдающемуся человеку".

Он напомнил о том, что именно Петру Кабытову принадлежит инициатива по возвращению областной столице ее исторического имени – Самара. Губернатор добавил:

"Отдельно хочу поблагодарить Петра Серафимовича за то, что он когда-то подсказал мне, что пришло время восстановить историческую справедливость и создать в столице нашего региона памятник первостроителю Самары – Георгию Засекину. И мы это вместе сделали".

Петр Кабытов начал работать в 1972 году, когда был создан Куйбышевский государственный университет, а с 1983-го возглавил кафедру российской истории. Он внес значительный вклад в развитие вуза, укрепление его научной базы, подготовку научно-педагогических кадров. К настоящему времени под его научным руководством защищены 43 кандидатских и 23 докторских диссертации. Петр Серафимович является автором более 600 научных работ, в том числе 27 монографий. Он внес огромный вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия Самарской области. Им были подготовлены и изданы "Историко-культурная энциклопедия Самарской области", трехтомная "Самарская летопись", "История Самары 1586-1917".

Сам Петр Кабытов отметил:

" Я живу в Самаре почти 50 лет. Но за эти годы и губерния в целом, и областная столица сделали космический рывок. Но самое главное, что мы сделали, – мы возвратили имя Самары, мы вместе возвратили из небытия Засекина, Алабина и других людей. Мы прикоснулись к живым рукотворным источникам истории, стали самодостаточными, и теперь Самару знают все".

Глава региона напомнил о многоуровневой процедуре, которая предшествует присвоению звания "Почетный гражданин Самарской области". При вынесении окончательного решения были учтены ходатайства почетных граждан, ветеранского сообщества и общественный объединений региона.

"С момента возникновения идеи выдвижения вашей кандидатуры на всех уровнях она была поддержана: на уровне Клуба почетных граждан, который возглавляет Герой Социалистического Труда Максим Борисович Оводенко, на уровне Общественной палаты региона. Никаких сомнений ваша научная, преподавательская, общественная деятельность не вызвала, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к Петру Кабытову. - Ваши научные, исторические, краеведческие исследования внесли огромный вклад в то, чтобы мы больше знали, а значит, больше любили Самарскую область. Ваши научные изыскания создали платформу для последователей и учеников, чтобы самые храбрые гипотезы получили подтверждение в будущем".

 

 Фото: Правительство Самарской области

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