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Дмитрий Азаров вручил награды работникам Куйбышевской железнодорожной дороги
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Дмитрий Азаров вручил награды работникам Куйбышевской железнодорожной дороги

28 июля 2021 14:55
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Встреча состоялась на станции Кинель – одной из крупнейших в регионе.

Дмитрий Азаров вручил награды работникам Куйбышевской железнодорожной дороги

 

Сегодня, 28 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в преддверии профессионального праздника наградил работников Куйбышевской железнодорожной дороги. Встреча состоялась на станции Кинель – одной из крупнейших в регионе.

Эта станция была открыта почти полтора века назад. Сейчас она является крупным железнодорожным узлом, в который входят эксплуатационное и ремонтное локомотивные депо, вагонное депо, дистанции пути, сигнализации централизации и блокировки, район контактной сети.

Здесь функционирует крупная сортировочная станция с 10 транзитными парками и 2 сортировочными горками большой и средней мощности. Они позволяют значительно ускорять процесс сортировки составов и формирования новых грузовых поездов. Вагонооборот станции за 6 месяцев 2021 года в среднем составил 11649 вагонов в сутки. 

Сейчас станция проходит серьезное обновление. Для увеличения мощностей проводится реконструкция сортировочной системы. Ее планируют провести в 5 этапов. С 2019 года ведется строительство нового транзитного парка с приемно-отправочными путями длиной до 1400 метров для возможности приема-отправления транзитных поездов, в том числе длинносоставных. 

В этом году будет завершено проектирование нового парка отправления на 8 путей длиной до 1500 метров. К его строительству приступят в 2022 году. 

Кроме того, в период с 2023 по 2025 год будет проведено удлинение путей одного из четных сортировочные парков, внедрена автоматическая система роспуска вагонов на четной сортировочной горке, построены дополнительные пути. Это позволит сократить время простоя транзитных вагонов, увеличить перерабатывающую способность сортировочной станции в среднем на 1700 вагонов в сутки и в конечном итоге скажется на ускорение доставки грузов, повысит доходность станции. 

После реализации проекта будут созданы дополнительные рабочие места для 76 человек. 

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня в регионе налажено тесное сотрудничество с ОАО «РЖД» и Куйбышевской железной дорогой. Благодаря этому с каждым годом становится более интенсивной работа по развитию транспортной, промышленной, экономической и социальной инфраструктуры.

«Целый ряд знаковых проектов мы реализуем совместно. Это железнодорожная ветка в Особую экономическую зону «Тольятти», пассажирская линия «Ласточки», множество проектов по модернизации железнодорожных путей, переходов, переездов. Все это мы делаем в комплексе, – отметил Губернатор. – Есть у нас очень серьезное сотрудничество в социальной сфере, в области благоустройства, поддержки и развития массового спорта. За это я хочу поблагодарить компанию «РЖД». 

Дмитрий Азаров также отметил, что «РЖД» является индустриальным партнером научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» и активно участвует в разработке инновационных проектов. Уже сейчас они внедряются в работу.

Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев поблагодарил Главу региона за внимание, которое он уделяет развитию сферы железнодорожного транспорта. «Вы – первый Губернатор, который так часто уделяет внимание нам, – отметил он. – Станция Кинель является пилотной для внедрения всех инновационных проектов. Все эти решения являются катализатором стремительного развития Куйбышевской железной дороги, и компании «РЖД» в целом». 

С профессиональным праздником железнодорожников поздравил и депутат Самарской губернской Думы Александр Живайкин: «Хочу поблагодарить вас, как жителей Кинеля за активную гражданскую позицию. Вы всегда принимаете активное участие, будь то выборы, голосование по общественным пространствам, или разработка стратегии лидерства, инициированная Губернатором. И благодаря тому, что мы ее поддержали, у нас сегодня есть план развития Кинеля и мы его успешно реализуем».

 

Фото:    СОВА

 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров КбшЖД Мероприятия награды работникам

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