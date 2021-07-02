Я нашел ошибку
Главные новости:
Оба пилота спасены.
Грузовой Boeing 737 экстренно сел на воду у Гавайских островов
Один выпускник получил максимальное количество баллов на ЕГЭ по трем предметам, а двое выпускников – по двум.
В Самаре наградили выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ
Их учтут при рассмотрении проекта документа, создать который Президент поручил на Съезде партии.
«Единая Россия» направит в Правительство предложения экспертов по развитию программы постковидной реабилитации
Объявлен желтый уровень опасности.
Ночью и днём 3 июля в Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром
Жители Тольятти могут проконсультироваться по вопросам вакцинации.
Мобильная приемная доктора Каравашкина начала работать в Тольятти
Самарские спортсмены Тимур Трегулов и Максим Дмитриев заняли 3 место.
В Таганроге состоялись всероссийские соревнования по прыжкам на батуте "Золотой прыжок"
Инцидент произошёл на пляже Жигулёвска 27 июня.
Дмитрий Азаров вручил благодарности пятерым жителям Жигулевска, которые спасли шестилетнего мальчика на Волге   
Деятельность сотрудника Госавтоинспекции требует проявления лучших качеств – честности и принципиальности, доброжелательности и мужества, компетентности и самоотверженности.
Поздравление начальника УГИБДД СО полковника полиции Юрия Некрасова с 85-й годовщиной образования ГАИ-ГИБДД
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.62
0.71
EUR 87.07
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров вручил благодарности пятерым жителям Жигулевска, которые спасли шестилетнего мальчика на Волге   

2 июля 2021 16:43
227
Инцидент произошёл на пляже Жигулёвска 27 июня.

В пятницу, 2 июля, во время рабочей поездки в Жигулёвск Дмитрий Азаров вручил благодарности пятерым жителям города, которые в прошлые выходные в акватории Волги спасли шестилетнего мальчика.

Настоящими героями стали спасатели жигулёвской поисково-спасательной службы Александр Козлов и Денис Ромащенко, учитель школы №9 Алексей Новгородцев, фельдшер скорой помощи Светлана Камышанова и менеджер «Росстетей» Евгений Мачков.

Инцидент произошёл на пляже Жигулёвска 27 июня. Женщина с двумя детьми шести и семи лет отдыхала на берегу Волги, когда заметила, что младшего ребёнка рядом нет.

В течение пяти минут спасатели, а также невольные свидетели подняли мальчика с глубины и доставили на берег. Ребёнок к этому моменту уже не дышал. Сотрудники ПСС вместе со Светланой Камышановой провели комплекс реанимационных мероприятий, и когда малыш задышал, его передали медикам скорой.

От имени жителей региона и от себя лично Дмитрий Азаров поблагодарил жигулёвцев за мужество и самоотверженность.

«Я восхищён вашим поступком, вашим подвигом, когда не раздумывая, по зову сердец, вы бросились на помощь и спасли эту жизнь. Жизнь малыша. Вам благодарны все. Ваши имена сегодня известны далеко за границами Жигулёвска, по всей Самарской области и не только. Ваш поступок, я уверен, вдохновляет людей на добрые поступки, на добрые дела», – подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров заявил, что в ближайшее время будет инициирована процедура по награждению жигулёвцев и государственными наградами: «Вы совершенно точно этого достойны»!

 

Теги: благодарность жигулевцам Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Он поставил задачу сохранить историко-культурную самобытность села, природные ландшафты и наполнить новой энергией, чтобы привлекать как можно больше туристов.
02 июля 2021, 15:51
Дмитрий Азаров провёл совещание по развитию туризма в Ширяево
Он поставил задачу сохранить историко-культурную самобытность села, природные ландшафты и наполнить новой энергией, чтобы привлекать как можно больше туристов. Политика
169
Инициатива Дмитрия Азарова поддержана Владимиром Путиным
02 июля 2021, 11:04
Инициатива Дмитрия Азарова поддержана Владимиром Путиным
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов и срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде. Общество
228
Дмитрий Азаров встретился с наставниками и игроками «Крыльев Советов».
01 июля 2021, 21:07
«Крылья Советов» намерены закрепиться в десятке турнирной таблицы Премьер-лиги
Дмитрий Азаров встретился с наставниками и игроками «Крыльев Советов». Футбол в Самаре
500
В центре внимания
Он поставил задачу сохранить историко-культурную самобытность села, природные ландшафты и наполнить новой энергией, чтобы привлекать как можно больше туристов.
2 июля 2021  15:51
Дмитрий Азаров провёл совещание по развитию туризма в Ширяево
169
В Самарской области за сутки на 2 июля выявлены 197 заболевших коронавирусом
2 июля 2021  13:50
В Самарской области за сутки на 2 июля выявлены 197 заболевших коронавирусом
230
Скорому пригородному поезду
2 июля 2021  13:34
Скорому пригородному поезду "Ласточка" назначены новые остановки
213
В Самарской области стартовала уборочная
2 июля 2021  11:49
В Самарской области стартовала уборочная
213
Платформа имени Валерия Грушина приобрела новый облик
2 июля 2021  09:22
Платформа имени Валерия Грушина приобрела новый облик
217
Весь список