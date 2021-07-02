Дмитрий Азаров вручил благодарности пятерым жителям Жигулевска, которые спасли шестилетнего мальчика на Волге   

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В пятницу, 2 июля, во время рабочей поездки в Жигулёвск Дмитрий Азаров вручил благодарности пятерым жителям города, которые в прошлые выходные в акватории Волги спасли шестилетнего мальчика.

Настоящими героями стали спасатели жигулёвской поисково-спасательной службы Александр Козлов и Денис Ромащенко, учитель школы №9 Алексей Новгородцев, фельдшер скорой помощи Светлана Камышанова и менеджер «Росстетей» Евгений Мачков.

Инцидент произошёл на пляже Жигулёвска 27 июня. Женщина с двумя детьми шести и семи лет отдыхала на берегу Волги, когда заметила, что младшего ребёнка рядом нет.

В течение пяти минут спасатели, а также невольные свидетели подняли мальчика с глубины и доставили на берег. Ребёнок к этому моменту уже не дышал. Сотрудники ПСС вместе со Светланой Камышановой провели комплекс реанимационных мероприятий, и когда малыш задышал, его передали медикам скорой.

От имени жителей региона и от себя лично Дмитрий Азаров поблагодарил жигулёвцев за мужество и самоотверженность.

«Я восхищён вашим поступком, вашим подвигом, когда не раздумывая, по зову сердец, вы бросились на помощь и спасли эту жизнь. Жизнь малыша. Вам благодарны все. Ваши имена сегодня известны далеко за границами Жигулёвска, по всей Самарской области и не только. Ваш поступок, я уверен, вдохновляет людей на добрые поступки, на добрые дела», – подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров заявил, что в ближайшее время будет инициирована процедура по награждению жигулёвцев и государственными наградами: «Вы совершенно точно этого достойны»!