Дмитрий Азаров во время рабочей поездки поздравил тольяттинских женщин с наступающим праздником

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«Вы внесли большой вклад в развитие нашей родной земли»: Дмитрий Азаров поздравил тольяттинских женщин с наступающим праздником и вручил государственные награды.



«От всей души благодарю вас за заботу и теплоту, которую вы дарите окружающим», – отметил губернатор. Отдельно Дмитрий Азаров поздравил с 8 Марта сотрудниц АвтоВАЗа и подчеркнул, что успех предприятия – во многом их заслуга. Помимо этого, Глава региона побывал на площадке СК «Олимп», где тренируются гандболистки команды «Лада». Пообщался со спортсменками – в честь праздника вручил им цветы и пожелал удачи на соревнованиях. Уже 9 марта девушки сыграют в Звенигороде матч в рамках российской Суперлиги.



В Тольятти Дмитрий Азаров также навестил семью погибшего в Макеевке бойца: поговорил с близкими и поздравил супругу. Губернатор узнал, какая дополнительная помощь нужна, должным ли образом оказывают необходимые меры поддержки и на месте дал поручение отработать вопросы. Помощь от региона военнослужащим и их семьям будет продолжаться и дальше.

Фото: ТОЛЬЯТТИ