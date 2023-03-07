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Дмитрий Азаров во время рабочей поездки поздравил тольяттинских женщин с наступающим праздником

7 марта 2023 19:15
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Отдельно Дмитрий Азаров поздравил с 8 Марта сотрудниц АвтоВАЗа и подчеркнул, что успех предприятия – во многом их заслуга.

«Вы внесли большой вклад в развитие нашей родной земли»: Дмитрий Азаров поздравил тольяттинских женщин с наступающим праздником и вручил государственные награды.

«От всей души благодарю вас за заботу и теплоту, которую вы дарите окружающим», – отметил губернатор. Отдельно Дмитрий Азаров поздравил с 8 Марта сотрудниц АвтоВАЗа и подчеркнул, что успех предприятия – во многом их заслуга. Помимо этого, Глава региона побывал на площадке СК «Олимп», где тренируются гандболистки команды «Лада». Пообщался со спортсменками – в честь праздника вручил им цветы и пожелал удачи на соревнованиях. Уже 9 марта девушки сыграют в Звенигороде матч в рамках российской Суперлиги.

В Тольятти Дмитрий Азаров также навестил семью погибшего в Макеевке бойца: поговорил с близкими и поздравил супругу. Губернатор узнал, какая дополнительная помощь нужна, должным ли образом оказывают необходимые меры поддержки и на месте дал поручение отработать вопросы. Помощь от региона военнослужащим и их семьям будет продолжаться и дальше.

 

Фото:   ТОЛЬЯТТИ

Теги: Дмитрий Азаров Тольятти

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