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Дмитрий Азаров: "Ваш пример мотивирует молодых жителей региона на честный и достойный труд во благо Отечества"

11 июня 2021 17:14
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Дмитрий Азаров вручил заслуженным жителям региона государственные награды.

11 июня, в пятницу, накануне Дня России губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил заслуженным жителям региона государственные награды. Их удостоились врачи и учителя, работники промышленных предприятий и деятели культуры, аграрии и общественники, работники правоохранительных органов и государственные служащие.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» был отмечен главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки, известный краевед Александр Завальный. Именно он, к слову, был одним из инициаторов и главным идеологом переименования Куйбышева в Самару.

«Эмоции переполняют, - отметил после церемонии Александр Завальный. – Хочу прежде всего поблагодарить родной коллектив, который таким образом отметил мой сорокалетний стаж работы в библиотеке. Все, что я делал, делаю и буду делать – все во благо Самары, ради Самары, для Самары и Самарской губернии!»

Такую же награду Дмитрий Азаров вручил ректору Тольяттинского госуниверситета Михаилу Кришталу. Он стоял у истоков создания НОЦ «Инженерия будущего» и выступил разработчиком системы управления центром, которая признана лучшей в России. Во многом благодаря выстроенному взаимодействию НОЦ, который уже объединяет вузы шести регионов, отмечен как самый динамично развивающийся среди всех центров страны.

В этом году среди награжденных немало медиков, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. Благодарностью Президента отмечены фельдшер Самарской городской станции скорой помощи Ирина Киселева и ее коллега из Тольятти Светлана Новичкова, благодарностью председателя Совета Федерации - главврач Сызранской горбольницы №2 Равиль Гусейнов и начальник клинического госпиталя для ветеранов войн Александр Каширин.

«Когда было принято решение открыть на базе горбольницы ковид-госпиталь, ни один из более чем пятисот человек персонала не отказался работать с заболевшими, и до сих пор с честью выполняют свой долг», - отметил Равиль Гусейнов.

Настоящий героизм, как отметил Александр Каширин, проявили и сотрудники госпиталя ветеранов. Медучреждение до последнего оставляли в «резерве», а когда было принято решение перепрофилировать его под ковид-госпиталь, это сделали за восемь дней.

«И ночей. Работали круглые сутки», - добавил он.

Все медики в своих выступлениях сделали упор на том, что инфекция не отступила, расслабляться рано, а чтобы стопроцентно обезопасить себя и своих близких, необходимо вакцинироваться, и сделать это до наступления осени.

Дмитрий Азаров поблагодарил медиков и всех россиян, которые в сложный момент сплотились и оказали поддержку тем, кто в ней нуждается:

«Сегодня, когда нам приходится отвечать на непростые вызовы современности, особенно важно помнить и всем сердцем чувствовать, что каждый из нас – гражданин великой, непобедимой страны. Как это бывало уже не раз на протяжении российской истории, трудности делают нас только сильнее. Прошлый год еще раз доказал – нас не сломить! Медики, социальные работники, волонтеры, предприниматели – все жители нашей страны объединились в стремлении дать отпор новой угрозе, протянуть руку помощи тому, кто в этом нуждается. И в этом - наша сила».

2020 год запомнился и тем, что самарские аграрии собрали рекордный за последние сорок лет урожай. На церемонии отметили сельчан Кинельского, Хворостянского, Безенчукского, Сериевского и других районов. Сразу три заслуженных работника сельского хозяйства появилось в Кинель-Черкасском СП «Лазовское». На уровне России это звание получили директор сельхозпредприятия Алексей Золотарев и тракторист Владимир Иванов, а главный агроном Татьяна Алимбетова стала заслуженным работником сельского хозяйства Самарской области. Стоит отметить, что общий стаж награжденных – более 130 лет.

Знак «Заслуженный юрист Самарской области» Дмитрий Азаров вручил начальнику Управления судебного департамента в Самарской области Юрию Сафоненко. Как отметил губернатор, Юрий Сафоненко сыграл важную роль в продвижении идеи реконструкции здания на Крымской площади Самары, где сейчас располагается Шестой конституционный суд. Он также предложил достроить заброшенное здание на улице Тухачевского, где располагается Дом правосудия.

Глава судебного департамента в свою очередь поблагодарил за поддержку губернатора и правительство региона.

«По большому счету, это и есть команда, ориентированная на успех, на рывок, на то, чтобы Самарская область становилась лидером, - сказал Юрий Сафоненко. - И так по всем направлениям, в том числе по развитию судебной системы региона. Спасибо вам за душевную, теплую, земляческую поддержку судебной системы. При таком внимании гораздо проще и легче решаются многие вопросы».

 Всего в канун главного государственного праздника отметили более пятидесяти профессионалов в различных областях.

«Каждый из вас на своем месте вносит достойный вклад в развитие нашей губернии, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Вами гордится наш регион, гордится вся Россия! Ваш пример мотивирует молодых жителей региона на честный и достойный труд во благо Отечества. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира, добра и успехов в труде во славу нашего Отечества – великой России!»

 

Теги: государственные награды Дмитрий Азаров заслуженным жителям

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