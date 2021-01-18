Дмитрий Азаров: "В регионе создали все условия для вакцинации от COVID-19"

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своём официальном инстаграм-аккаунте рассказал о решениях, принятых в начале рабочей недели на оперативном совещании и штабе по COVID-19.

Прежде всего члены встречи обсудили устранение коммунальной аварии в Сызранском районе. Там без отопления осталось 9 жилых домов.

- Поручил ускорить ремонтные работы, чтобы не оставлять людей ночью без тепла. Что касается крещенских купаний, в регионе все готово, на местах будут дежурить службы и медработники. Тем не менее на улице обещают сильный мороз, будьте осторожны и "слушайте" свой организм, - написал Дмитрий Азаров.

Говоря о погодных условиях, губернатор также напомнил, что профильным министерствам вместе с ГЖИ поручено в течение недели провести проверку и выяснить, как справляются муниципалитеты с уборкой снега на улицах.

Отдельно затронули вопрос вакцинации от коронавируса. По словам губернатора, в регионе созданы для неё все условия.

- Подготовили 51 стационарный прививочный пункт и один передвижной. Записаться можно в том числе онлайн через Единую электронную регистратуру и сайт "Госуслуги", - подчеркнул глава региона.

Прежде всего вакцинация предназначается для медиков и тех, кто работает с жителями из групп риска. В ближайшее время в регионе ожидается очередная поставка доз отечественного препарата. Для их транспортировки и хранения в губернии уже все готово.

- Поручил коллегам активнее работать с федеральными министерствами и переговорить с поставщиками, чтобы в наш регион вакцины поступали в первую очередь, - отметил губернатор.

Глава региона также сообщил, что в Самарской области разрабатывается система онлайн-выдачи справок школьникам, которые пропустили по болезни даже один день занятий. Пока такая система находится на доработке, по поручению губернатора справки будут приносить сами медики, которые закреплены за образовательным учреждением, передает sova.info.

Фото: sova.info