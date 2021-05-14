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Дмитрий Азаров в Кинель-Черкасском районе открыл региональную легкоатлетическую эстафету и турнир по боксу

14 мая 2021 15:18
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Ежегодно в этом соревновании принимает участие до 300 человек.

14 мая, в пятницу, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Кинель-Черкасском районе. Здесь сегодня открылась ХХ региональная легкоатлетическая эстафета и турнир по боксу, посвящённые памяти учителя физкультуры Евгения Дерягина.

«Я очень рад, что такой турнир в двадцатый раз проходит на Кинель-Черкасской земле, в Кротовке. Мне очень ценна та память, которую хранят жители села о замечательном учителе, педагоге Евгении Александровиче Дерягине. Это уважение и сама память о человеке, который столько сделал для подрастающего поколения, — достойны самой высокой оценки», — отметил Губернатор, обращаясь к участникам и организаторам эстафеты.

Ежегодно в этом соревновании принимает участие до 300 человек.

Во многом это заслуга Юрия Сапрунова, воспитанника Евгения Дерягина, который является председателем оргкомитета эстафеты и уже многие годы выступает ее спонсором. Дмитрий Азаров поблагодарил мецената за поддержку спорта в регионе и сохранение памяти о выдающемся учителе и гражданине Самарской области.

«Я сам очень трепетно отношусь к своим наставникам, учителям. И очень рад, что благодарная память живет в душах жителей Самарской области. Этот турнир по легкой атлетике и боксу свидетельствует о том, что на Самарской земле, Кинель-Черкасской земле живут люди благодарные, люди, которые помнят своих наставников и передают новым поколениям эту память, уважение и благодарность», — подчеркнул Глава региона.

Губернатор пожелал участникам соревнований успехов и отметил, что сегодня в Кротовке созданы все условия для того, чтобы юные спортсмены могли развиваться и достигать успехов: есть мудрые наставники и педагоги, современные площадки для занятий спортом. 

«У вас есть на кого равняться, есть замечательные условия для учебы и занятия спортом. А значит, есть все для того, чтобы быть людьми ответственными и успешными. Именно в таких людях и нуждается сегодня наша страна. В людях, которые готовы брать на себя ответственность за свое дело, за свою малую Родину, за нашу великую Россию», — отметил Дмитрий Азаров.

Значимый вклад в развитие спортивной инфраструктуры района внес Юрий Сапрунов. Так, благодаря его поддержке здание бывшего Дома пионеров было отремонтировано и превратилось в современный универсальный спортивный комплекс.

Дмитрий Азаров отметил, что поступок Юрия Сапрунова достоин уважения и примера. «Я надеюсь, этому примеру последуют многие предприниматели, многие успешные состоявшиеся люди. Для того, чтобы создавать надежную платформу для развития молодых талантов, давать возможность самореализации в спорте», — призвал Губернатор.

Юрий Сапрунов поблагодарил главу региона за участие в открытии юбилейного турнира рассказал и о планах.

 

 

Теги: спорт турнир эстафета

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