Дмитрий Азаров: «У нас есть сильные идеи для нового времени»

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Во вторник, 19 июля, в Центре международной торговли в Москве стартовала очная часть двухдневного форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. В рамках работы первого дня форума прошло заседание «Клуба губернаторов по поддержке и реализации идей». В обсуждении идей, поданных и получивших поддержку, приняли участие главы субъектов Российской Федерации. Опыт участия Самарской области в форуме и лучшие региональные практики представил Губернатор Дмитрий Азаров.



Открывая заседание, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что если в прошлом году для участия в форуме поступило более 15 тысяч идей по 7 ключевым направлениям социально-экономического развития регионов страны, то в 2022 году число предложений превысило 19 тысяч. Выросло и количество участников на крауд-платформе, и количество экспертов - предпринимателей, представителей научного сообщества, которые дают советы авторам идей, предлагают инструменты поддержки.



«Важно не просто собрать на крауд-платформе идеи, предложения, проекты от наших граждан, главное выработать комплексный механизм поддержки таких проектов, чтобы они не остались неуслышанными, создать возможности для поддержки команд, наших граждан и помочь им реализовать их», - подчеркнула Светлана Чупшева, напомнив, что именно таким было поручение Президента страны Владимира Путина.



Гендиректор АСИ поблагодарила глав регионов, которые принимали активное участие в работе форума, встречались с лидерами проектов, участвовали в обсуждении и уже сегодня поддерживают проекты и идеи в своих регионах. Особую благодарность Светлана Чупшева выразила руководителям регионов, которые вошли в Оргкгомитет форума. Напомним, в состав организационного комитета по подготовке и проведению форума «Сильные идеи для нового времени» был приглашен Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



Самарская область традиционно в числе самых активных участников форума. В этом году регион вошел в тройку лидеров по числу идей, представив на форум 1351 инициативу. Из них почти половина приходится на направление «Национальная социальная инициатива». На втором месте - направление «Развитие регионов», на третьем – «Национальная экологическая инициатива». По количеству предложений, попавших в федеральный ТОП-1000 и ТОП-100, Самарская область также находится в тройке лидеров, в очередной раз заявив о себе как об одном из самых активных и эффективных регионов.



«В нашем регионе живут талантливые, работящие, энергичные и неравнодушные люди. Люди, для которых нет чужой беды, которые готовы делиться и своими мыслями, и своими проектами, и своим теплом, участием со всеми окружающими. Именно поэтому мы на протяжении нескольких лет получаем наибольшее количество мер поддержки, Президентских грантов, системно работаем с людьми, которые предлагают идеи, и берем их на вооружение. Именно поэтому мы долгосрочную стратегию развития нашего региона формировали вместе с людьми. Именно поэтому в нашем регионе работает проект поддержки общественных инициатив «Содействие» - потому что люди талантливые, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - И конечно, мы приняли решение – поддержать сильную идею команды АСИ – проведение самого форума сильных идей. И предприняли конкретные действия».

Еще в феврале, когда стартовал форум, был создан региональный штаб, по каждому из семи тематических направлений форума сформированы команды, в которые вошли эксперты, ученые, общественники, которые помогали в формировании и продвижении идей. Была проведена обширная информационная кампания, оказана помощь в размещении инициатив на крауд-платформе. Велась активная совместная работа, было организовано взаимодействие с органами местного самоуправления.



«Большинство этих идей должны быть приземлены в конкретном городе, конкретном поселке. Поэтому местная власть - самая близкая к людям - была включена в эту работу, в дискуссию выработки идей и их развития», - сообщил Глава Самарской области.



Вплоть до конца первого этапа Самарская область оставалась абсолютным лидером среди субъектов РФ по числу размещенных на крауд-платформе идей. На втором этапе форума региональная команда, оценив общее количество заявок, сконцентрировала свою работу на качестве их проработки. Был проведен обучающий семинар с научным сообществом, с победителями и обладателями различных грантов предыдущего периода, экспертами. Это позволило авторам идей более четко их определить и подобрать инструменты для их реализации. И именно это обеспечило высокие показатели и позиции в ТОП-1000 и ТОП-200 и ТОП-100 идей.



«Совместная работа, взаимодействие власти и общества приводит к таким результатам. У нас есть сильные идеи для нового времени, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Форум сподвигает всех нас на то, чтобы услышать идеи людей, взять их на вооружение, воплотить в жизнь в своем городе, поселке, дворе и регионе и на уровне всей России».

Руководитель Самарской области отметил, что среди проектов-победителей был определен ряд проектов, которые будут реализованы на территории региона. Среди них «Университет ВОРДИ» - проект, целью которого является улучшение качества жизни семей с детьми-инвалидами и инвалидами старше 18 лет. Он направлен на социализацию, защиту прав, подготовку и обучение специалистов, а также родителей и близких, которые работают с этими людьми.

Не менее актуален проект «Зеленое сердце». Его цель - восстановление и сохранение лесов Самарской области, сохранение и развитие уникальных природных объектов Самарской области.



Еще один проект, поддержанный на региональном уровне, - «Психотюнинг». Он ориентирован на адресное сопровождение лиц, реализующих социальные контракты. Если 2 года назад в Самарской области на социальные контракты выделялось порядка 250 млн рублей, сейчас эта мера поддержки становится все более популярной, на нее выделяется не менее миллиарда рублей. Проект нацелен на преодоление синдрома «выученной бедности» и уже успел доказать свою эффективность.



Дмитрий Азаров отметил синергию, которая возникла на стыке проектов «Психотюнинг» и еще одной идеи, вошедшей в федеральный ТОП-100, - проекта швейной мастерской «Журавль». Данная инициатива направлена на обучение женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуацией, профессиональным навыкам швейно-ремонтного мастерства, основам самопрезентации и самопродвижения для дальнейшей их самозанятости или трудоустройства. На данный момент прорабатывается возможность внедрения проекта в программу социального контракта.



«Швейно-ремонтная мастерская «Журавль» - это пространство для обучения новым профессиональным навыкам, где мы помогаем организовать собственное дело и трудоустраиваем женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, - рассказывает автор проекта, директор Центра социальной помощи «Патронаж», социальный предприниматель из Тольятти Екатерина Елисеева. – Этот форум – уникальная возможность рассказать о своем проекте, познакомиться с другими проектами. Здесь пересекаются бизнес, некоммерческий сектор и государство».



Проект в тестовом режиме запущен 1 апреля текущего года, уже есть первые результаты. Разработаны методические материалы по обучению женщин. Автор проекта надеется также записать онлайн-курс, который может тиражироваться в других регионах.

В рамках проекта «Мой выбор» (центр профориентации для детей и взрослого населения в сетевом взаимодействии с бизнес-партнерами), также вошедшего в федеральный ТОП-100, предлагается создать сетевой центр профориентации для детей и взрослого населения.



«Мы хотим изменить подход к профориентации в регионе. Сделать так, чтобы она ушла от событийных мероприятий и стала практиоориентированной - для того, чтобы дать каждому ребенку и взрослому человеку возможность выбрать свою первую специальность или новую специальность, исходя из его интересов и способностей, попробовать все и выбрать то, что больше подходит», - рассказала о проекте заместитель директора Тольяттинского социально-педагогического колледжа Оксана Дьякова.



В 2021 году уже был запущен пилотный проект в Тольятти, велась работа по профориентации с учениками 6-9 классов в школах и среди воспитанников колледжей, а также проводились занятия по профнавигации со студентами Тольяттинского социально-педагогического колледжа.



«Начинали мы с 30 человек. Сейчас в проекте приняло участие около 700 ребят. В этом году будем масштабировать идею на уровне всей области. Регион нам помогает, дает возможность внедрять инновации, в нас верят, поддерживают», - добавила Оксана Дьякова.



Свою идею на форуме Агентства стратегических инициатив презентовала Ольга Колесникова, заведующая отделением социального обслуживания на дому №1 отдела социального обслуживания Большеглушицкого района. Она рассказала о проекте «Школа памяти и долголетия», направленном на профилактику когнитивных нарушений среди пожилых людей, находящихся на социальном обслуживании на дому.



«Мы занимаемся профилактикой деменции, а не лечением. Пожилые люди с деменцией требуют постоянного ухода и медикаментозного лечения. А профилактика необходима для того, чтобы предотвратить возникновение заболевания и сохранить самостоятельность и независимость пожилого человека. В рамках проекта для пожилых людей организованы занятия на дому на протяжении 6 месяцев. Они включают в себя гимнастику для мозга и упражнения для восстановления и поддержания моторики. Проводить их будут специально обученные социальные работники», - сообщила участница форума.



Пока проект реализуется в Большеглушицком районе, в нем приняли участие уже 350 пожилых людей. В дальнейшем планируется тиражирование в других муниципалитетах Самарской области и регионах страны.



Форум «Сильные идеи для нового времени» — это масштабное событие, организуемое с целью формирования содружества инициативных людей и консолидации по-настоящему сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей. Форум объединяет лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов.



Поздравив победителей форума с высокой оценкой их проектов, Дмитрий Азаров заверил, что идеи, которые выработаны самим сообществом, жителями того или иного города или поселка, будут реализованы в Самарской области.



«Мой опыт показывает, что именно такие проекты являются самыми эффективными, самыми востребованными людьми. А значит, мы вместе, действуя сообща, сделаем этот мир чуть лучше, добрее, полезнее для тех, кто нуждается в нашей помощи, - сказал Глава Самарской области. - Уверен, что мы совместно воплотим в жизнь эти идеи, чтобы наша Родина становилась сильнее год от года».

Фото: Дмитрий Бурлаков