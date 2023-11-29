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Дмитрий Азаров рассказал о достижениях Самарской области Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову на выставке «Россия»

29 ноября 2023 17:46
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Дмитрий Азаров рассказал, что все посетители выставки активно регистрируются на участие в розыгрыше туристической поездки в Самарскую область, на космодром «Байконур», а также на получение одного из главных призов – автомобиля Лада.

В среду, 29 ноября, губернатор Дмитрий Азаров, работая в Москве на стенде региона в рамках выставки «Россия», представил достижения Самарской области заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко и полномочному представителю Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову.

Центральным элементом экспозиции Самарской области является конструкция в виде самой узнаваемой достопримечательности Самары – стелы Ладья. Парус ладьи – это одновременно и экран, на котором транслируются фильмы о героической истории и современной жизни региона, о самых значимых достижениях в различных отраслях — промышленности, строительстве, экономике, медицине, науке, культуре, спорте.

На стенде постоянно проходят различные активности. Дмитрий Чернышенко, Игорь Комаров и Дмитрий Азаров приняли участие в одном из квизов. «Викторины проходят постоянно. Собирается большое количество людей. Тем, кто больше всего даст правильных ответов, мы даем призы, – пояснил губернатор. – Здесь же проходят мастер-классы и встречи с известными людьми».

Дмитрий Азаров рассказал, что все посетители выставки активно регистрируются на участие в розыгрыше туристической поездки в Самарскую область, на космодром «Байконур», а также на получение одного из главных призов – автомобиля Лада. «Нужно заполнить анкету и пройти небольшой тест. Желающих оказалось очень много», – добавили экскурсоводы стенда.

«Выставка «Россия» – это невероятно эффективное воплощение идеи Президента России собрать все достижения наших регионов на одной площадке. Сегодня я здесь не первый раз, и постоянно открываю что-то новое для себя, – отметил Дмитрий Чернышенко. – Стенд Самарской области – один из самых инновационных и интересных. Самарская область демонстрирует выдающиеся результаты по Приволжскому федеральному округу, в целом по стране. Главное достояние – это люди. И я бы хотел отдельно отметить мощный туристический потенциал региона. И конечно, всем имеет смысл посетить не только стенд региона, но и Самарскую область».

«Это впечатляющая выставка, и регионам удалось хорошо и качество подготовить материал для своих стендов. Посещая экспозиции каждого из регионов, действительно видишь, что все сделано с душой, творчески. Мы видим уникальность каждой экспозиции, – отметил Игорь Комаров. – Регионы Приволжского федерального округа динамично развиваются, выполняя непростые задачи, которые сегодня стоят. И темпы роста по многим показателям находятся выше среднероссийских. А самое главное – закладываются серьезные заделы на будущее».

Также, стенд Самарской области посетил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии в Государственной Думе ФС РФ Геннадий Зюганов. Он отметил представленные на стенде макеты ракет-носителей типа «Союз» производства РКЦ «Прогресс». С их помощью на космическую станцию доставляются грузы, пилотируемые корабли с космонавтами, а также выводятся на орбиту спутники.

«На заводе Прогресс работал выдающийся конструктор Дмитрий Козлов. Помню, как мы с ним вместе когда-то спасали завод. И вам спасибо, что продолжаете поддерживать, чтобы он развивался. Это один из лучших наших заводов», – отметил Геннадий Зюганов, обращаясь к губернатору.

Самарская область исторически играет одну из ключевых ролей в освоении космоса. Именно на самарской земле была создана ракета, на которой Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Сегодня во многом благодаря РКЦ «Прогресс» регион является одним из ведущих ракетно-космических центров России. Кстати сказать, посетители стенда региона могут принять участие в виртуальном запуске ракеты «Союз» со стартового комплекса.

Дмитрий Азаров рассказал о ключевых достижениях региона последних лет, которых удалось добиться благодаря национальным проектам. «Самарский край всегда был главным индустриальным сердцем», – подчеркнул депутат Госдумы.

30 ноября все внимание гостей выставки «Россия» будет приковано к нашему региону, потому что завтра пройдет День Самарской области. С самого раннего утра и до вечера посетителей ждет большая и насыщенная познавательная, культурная и развлекательная программа.

 

Фото:  Светлана Осьмачкина

Теги: Дмитрий Азаров Москва Россия

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