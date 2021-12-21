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Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре

21 декабря 2021 15:32
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Планируется, что «Российская студенческая весна-2022» выйдет на улицы города, станет по-настоящему общегородским праздником.

Во вторник, 21 декабря Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке и проведению на территории Самарской области ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в 2022 году. В обсуждении приняли участие председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», член Общественной палаты РФ, сопредседатель рабочей группы Павел Красноруцкий, главы министерств и ведомств, представители вузов, творческих и общественных организаций региона.

Открывая совещание, Губернатор напомнил, что в планах расширить формат, концепцию фестиваля. Планируется, что «Российская студенческая весна-2022» выйдет на улицы города, станет по-настоящему общегородским праздником, событием для всех жителей губернии.

Нужно отметить, что Самара все чаще становится центром притяжения федеральных проектов. В настоящее время в регионе накоплен колоссальный опыт проведения масштабных мероприятий как всероссийского, так и международного уровня. В регионе уже началась планомерная работа по подготовке фестиваля. Для этих целей по распоряжению Губернатора была создана рабочая группа, в которую вошли главы профильных министерств, представители общественных молодежных организаций, участники волонтерского движения, творческие деятели, руководство вузов.

С рядом предложений по организации и проведению фестиваля в Самаре выступил председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», сопредседатель рабочей группы Павел Красноруцкий. Так, он предложил включить в программу фестиваля помимо выступлений творческих коллективов обширную деловую программу - пригласить ректоров ведущих университетов страны, проректоров по воспитательной работе, представителей вузов, которые занимаются подготовкой культурных и творческих проектов и программ, для обсуждения творческих инициатив студенческой молодежи.

Также председатель «Российского Союза Молодежи» предложил рассмотреть возможность проведения в рамках церемонии открытия юбилейной «Российской студенческой весны» комиссии Госсовета по культуре, темой которого станет народное искусство. Напомним, 2022 год был объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов.

Дмитрий Азаров поддержал озвученные идеи, сообщив, что уже 24 декабря состоится заседании комиссии Госсовета по науке и образованию, подготовка к которому сейчас ведется, на котором будет возможность обсудить вопрос об участии в программе студенческого фестиваля с представителями ведущих вузов страны.

Павел Красноруцкий предложил пригласить для участия в «Российской студенческой весне» танцевальные коллективы из стран СНГ и провести массовое выступление на улицах города, задействовав всех жителей и гостей региона.

«Идея карнавального шествия получает новый импульс благодаря вашему предложению с приглашением коллективов из стран СНГ», - поддержал инициативу Дмитрий Азаров.

Также прозвучало предложение вместе с установочным совещанием, которое состоится в феврале будущего года, провести образовательный форум для творческих коллективов университетов с мастер-классами, которые помогут участникам лучше подготовиться к фестивалю. В этот же период предлагается провести конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России».

Губернатор предложил приурочить проведение конкурса красоты к 8 Марта, напомнив также о том, что 5 марта отмечается 80 лет со дня премьеры легендарной Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. «2022 год будет юбилейным – первое исполнение симфонии состоялось здесь, и это стало традиционным торжественным событием для нашего региона. Будем приглашать много гостей. Есть плюсы в такой синергии, но важно правильно развести эти события по датам и по концертным залам», - поручил Губернатор.

По задумке организаторов, в рамках фестиваля «Российская студенческая весна» планируется проведение целого ряда мероприятий, которые, в том числе будут претендовать на вхождение в Книгу рекордов.

«Я очень надеюсь, что для всех участников и всех, кто сможет посетить Студвесну, это событие станет важным событием в его жизни, чтобы человек спустя годы и десятилетия мог бы сказать: «Я там был», - резюмировал Дмитрий Азаров, поблагодарив Павла Красноруцкого за его предложения по организации фестиваля на Самарской земле. 

 

Теги: Акценты Дмитрий Азаров

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