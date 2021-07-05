Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба СО

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В понедельник, 5 июля, Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов, представители медицинского сообщества и контрольно-надзорных органов региона.

Обстановка с распространением COVID-19 в нашем регионе по-прежнему остается напряженной. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 198 новых случаев заболевания коронавирусом на территории 19 муниципалитетов. Всего в начала года инфекцией заболели чуть более 60 тысяч человек. При этом показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, по данным управления Роспотребнадзора по Самарской области, в губернии более чем в два раза ниже среднероссийского – он составляет 16,59. «Наиболее вовлечены в эпидпроцесс люди возрастной группы от 18 до 49 лет, – отметила и.о. руководителя ведомства Светлана Шерстнева. – В структуре заболевших увеличилась доля работающих, а пенсионеров – снизилась. Отмечается увеличение заболеваемости среди работников промышленных предприятий, транспорта, офисов, а также сфер общественного питания, торговли и услуг, ЖКХ».

Учитывая эпидемиологическую обстановку как в России в целом, так и в Самарской области, Роспотребнадзор не рекомендует проводить массовые мероприятия в очном формате.

«Анна Юрьевна Попова на заседании российского штаба в пятницу привела в пример Самарскую область как субъект, в котором были отменены массовые мероприятия, что позволило избежать стремительного роста заболеваемости в отличие от большинства других регионов», – добавила Светлана Шерстнева. Она также обратила внимание на необходимость усиления контроля за соблюдением действующих ограничений, которые ранее были приняты на территории региона.

На сегодняшний день в 17 больницах региона для лечения COVID-19 развернуто 3010 коек, из них 26,8% – свободные. При этом дополнительно есть возможность ввести еще 300 коек в Тольяттинской городской больнице №1 и 250 – в Самарской городской больнице №8.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян отметил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в некоторых регионах страны может возникнуть дефицит лекарственных препаратов и медицинских газов. «В Самарской области на данный момент дефицита нет, имеющихся ресурсов достаточно, – подчеркнул он. – Тем не менее, мы ведем опережающую подготовку, чтобы не допустить каких-либо рисков».

Говоря о вакцинации, Армен Бенян отметил, что созданная инфраструктура позволяет ежесуточно проводить порядка 16,6 тысяч вакцинаций. На сегодняшний день прививку можно сделать в 168 пунктах. При этом по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которое было дано на прошлом заседании оперативного штаба, время доставки вакцин сократилось. Сейчас оно осуществляется в ночное время, так чтобы уже утром медицинские организации могли приступить к вакцинации.

С момента начала прививочной кампании в область поставлено 630 018 доз вакцины, в основном это «Спутник V». Более 56 тысяч доз препарата поступили в Самарскую область в ночь на 5 июля 2021 года.

На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 573 187 человек, 430 659 жителей региона полностью завершили вакцинацию. Таким образом, привито 37,62% человек от запланированного количества. «За последние 10 дней мы отмечаем увеличение темпов вакцинации в нашей области. Пиковые значения пришлись на 30 июня, когда сделать прививку пришли более 14 тысяч жителей региона», – отметил министр. При этом по темпам вакцинации в лидеры вышли 4 муниципалитета – Шенталинский, Исаклинский, Камышлинский и Хворостянский районы.

Председатель областного Правительства Виктор Кудряшов обратил внимание министра здравоохранения на необходимость анализа того, как повлияла вакцинация на динамику заболеваемости в разрезе различных возрастных, социальных групп населения во всех муниципалитетах.

«Прошу сосредоточиться на этой работе. Такие данные необходимы нам для продолжения кампании по вакцинации. Уверен, что результаты анализа станут важным средством убеждения граждан в пользе и необходимости прививок против новой коронавирусной инфекции», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Непростая ситуация с распространением COVID-19 накладывает дополнительную ответственность на бизнес. Чтобы избежать локдауна, в регионе уже неделю отлаживается работа системы выдачи паспортов коллективного иммунитета. Паспорта получат те компании, где вакцинировано (или переболело) более 60% персонала. Сертификат будет выдаваться на три месяца и позволит компаниям работать при возможном введении дополнительных ограничительных мер.

«Пилотные» компании – две ресторанные структуры, крупный спа-отель и один ритейлер – уже опробовали алгоритм в тестовом режиме и внесли свои предложения по совершенствованию платформы. С учетом доработок система может быть внедрена уже с 1 августа.

Дмитрий Азаров поручил руководителю департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Алексею Софонову ознакомить с системой и возможностью ее внедрения максимальное число бизнес-структур, в том числе через СМИ. Предприниматели, подчеркнул губернатор, должны быть готовы к возможным мерам.

«Здесь не должно быть никаких сюрпризов ни для жителей региона, ни для бизнеса. Мы должны заранее все вместе обсудить, рассказать, как это будет работать. Вежливо, аккуратно, предметно все обсуждаем и доводим информацию – бизнес должен чувствовать свою ответственность и располагать временем на подготовку», – резюмировал Дмитрий Азаров.