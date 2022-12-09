Дмитрий Азаров призвал жителей региона принять участие в голосовании за звание "Молодежной столицы России"

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Чуть больше суток остается до окончания народного голосования за звание "Молодежной столицы России".



Голосование завершится 10 декабря в 00.00 (в ночь с субботы на воскресенье). Приволжский федеральный округ в конкурсе представляет Нижний Новгород.



Губернатор Дмитрий Азаров призвал жителей Самарской области поддержать соседей-волжан и принять участие в голосовании.



«Наши друзья, прекрасный город на Волге - Нижний Новгород - участвует в конкурсном отборе. Безусловно, этот город достоин победы в конкурсе, и, конечно, мы, все волжане, должны сегодня поддержать наших соседей», - обратился к землякам Дмитрий Азаров.



Конкурс проводится в этом году впервые. Нижний Новгород вошел в шорт-лист, в котором представлены 7 городов из разных федеральных округов.



Голосование завершается, задача - не упустить победу.