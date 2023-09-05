Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара

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Во вторник, 5 сентября, в областной столице в торжественной обстановке состоялось поднятие Государственного флага Российской Федерации на самый высокий в Приволжском федеральном округе флагшток. Его длина составляет 55,7 метров, размер полотна – 13 на 8,6 метров. Он установлен у здания заводоуправления АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» в честь 80-летия компании. Участие в торжественной церемонии принял Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководство управляющей организации, сотрудники предприятия, школьники и студенты вузов региона.

Перед началом церемонии Глава региона отметил, несмотря на то, что визит не был запланирован заранее, он посчитал важным принять участие в этом значимом для коллектива компании событии. По мнению Дмитрия Азарова, особый символизм ему придает тот факт, что компания недавно вышла из-под иностранного управления и стала полностью российской.

«Флаг – главный символ нашего государства, он объединяет и мобилизует всех граждан Российской Федерации. Но высоко поднятый флаг – это всегда символ победы. Победы по всем направлениям, по всем фронтам желаю славному коллективу Электрощит Самара. Уверен, гордо и высоко поднятый флаг всегда будет символом компании», – отметил Дмитрий Азаров.

Электрощит Самара является крупнейшим производителем электротехнического оборудования 0,4-220 кВ с российскими цифровыми решениями, которое успешно применяется и эксплуатируется на различных объектах сетевой инфраструктуры. Компания входит в число системообразующих предприятий российской экономики в сфере энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности. В прошлом году компания перешла из-под иностранного управления в российскую юрисдикцию. Акции приобрела тольяттинская группа компаний «Акрон Холдинг».

«Компания стабильно развивается, выполняя все показатели, намеченные планы по загрузке, успешно смотрим в будущее», – отметила руководитель отдела казначейства Электрощит Самара Светлана Бутова.

«Это очень важно для нашего молодого поколения сотрудников компании, для тех, кто работает сегодня на благо родного Электрощит Самара, города и области. Предприятие, как бы оно не называлось, - это наш дом», – отметила ветеран производства Татьяна Арнаусова.

В июле этого года компания отметила 80-летний юбилей. Сегодня перед Электрощит Самара стоят амбициозные задачи: дальнейшее развитие и совершенствование внутренних бизнес-процессов, разработка новых продуктов, увеличение портфеля заказов, улучшение финансовых показателей и выход на новые рынки сбыта.

«Электрощит Самара всегда был флагманом электротехнической отрасли России, он является системообразующим предприятием страны и региона, – отметил генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов и поблагодарил руководство региона за помощь в переговорном процессе по приобретению акций компании у предыдущего иностранного собственника. – Текущий год благодаря всем нашим усилиям станет рекордным по финансовым показателям, налоговым отчислениям. И всю ту прибыль, которую получит предприятие, мы будем вкладывать в его развитие. Мы только в начале большого пути по модернизации инфраструктуры, в том числе социальной».

В Электрощит Самара в ближайшие годы планируется провести модернизацию производства, а также приступить к выпуску новых электротехнических изделий и оборудования. В их числе освоение новых видов трансформаторов, мобильных подстанций, а также станций управления для нефтедобывающих компаний.

«Уже более 80 лет компания сохраняет те традиции, которые были заложены нашими предшественниками, и пишет славную историю электротехнической отрасли России. Уверен, у компании славное будущее: будем открывать новые горизонты, расширять регионы присутствия и продолжим писать славную историю предприятия», – отметил генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что будет рад, если к инициативе Электрощит Самара по установке Государственного флага присоединятся и другие предприятия региона, которые вновь стали российскими после периода иностранного управления. Напомним, чуть более чем за год полностью отечественными также стали АО «АВТОВАЗ», АО «Самарский металлургический завод», АО «ПЭС/СКК» и ООО «Роберт Бош Самара».

Фото — Пресс-служба Правительства Самарской области.