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Искренне благодарю работников и ветеранов гражданской авиации и авиастроения Самарской области за высочайший профессионализм, ответственность, верность избранному делу, добросовестное исполнение своих обязанностей.
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Дмитрий Азаров поздравил работники и ветераны гражданской авиации Самарской области

20 августа 2023 16:58
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Искренне благодарю работников и ветеранов гражданской авиации и авиастроения Самарской области за высочайший профессионализм, ответственность, верность избранному делу, добросовестное исполнение своих обязанностей.

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации Самарской области!

Значение отечественного воздушного флота, который в этом году отмечает 100-летний юбилей, невозможно переоценить.

В Самарской области труд инженеров и ученых, руководителей и специалистов авиапредприятий, пилотов, штурманов и авиадиспетчеров, бортпроводников и сотрудников наземных служб всегда пользовался особым уважением. Богатые традиции, заложенные ими, в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны коллективного Запада служат надежной основой для опережающего импортозамещения в сфере авиастроения и дальнейшего развития отрасли.

Важно, что авиатранспортный комплекс продолжает сегодня свое развитие – совершенствуется транспортная инфраструктура, наращивается сеть внутренних и международных перевозок, улучшается качество услуг.

Самарская область является одним из крупнейших транспортных узлов России, функционирование которого во многом зависит от работы старейшей воздушной гавани Поволжья – международного аэропорта «Курумоч».

Более чем за полвека своей деятельности авиапредприятие внесло значительный вклад в развитие гражданской авиации не только нашего региона, но и всей страны, воспитало целую плеяду авиаработников самого высокого уровня.

Отвечая на вызовы времени, мы не только сохраняем и развиваем уже имеющиеся компетенции и производственные мощности, но и реализуем новые перспективные проекты, позволяющие нам выйти на качественно новый этап развития воздушного флота. Этой цели служит создаваемый сегодня в регионе кластер беспилотных авиационных систем, призванный обеспечить полный цикл производства беспилотных летательных аппаратов — от разработки до серийного производства.

Искренне благодарю работников и ветеранов гражданской авиации и авиастроения Самарской области за высочайший профессионализм, ответственность, верность избранному делу, добросовестное исполнение своих обязанностей. Уверен, впереди у вас еще немало достижений и побед!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

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