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Дмитрий Азаров поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником

24 сентября 2023 16:07
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Машиностроительный комплекс составляет основу промышленной мощи Самарской области.

Уважаемые работники и ветераны машиностроительного комплекса Самарской области!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроительный комплекс составляет основу промышленной мощи Самарской области. Эта отрасль во многом определяет экономический потенциал региона, уровень его технологического суверенитета и является важной составляющей, обеспечивающей национальную безопасность и обороноспособность России.

Особенно значима роль машиностроения в условиях санкционных ограничений и проведения специальной военной операции. Хочу искренне поблагодарить наших машиностроителей за патриотизм, ответственность, поддержку и помощь, которую они оказывают нашим воинам и их семьям. Уверен, с таким надежным тылом Победа будет за нами.

Государство и в дальнейшем будет всемерно поддерживать перспективные, востребованные проекты машиностроительных компаний, создание конкурентоспособной продукции, обеспечивающей лидерские позиции на глобальных рынках. С этой целью у нас продолжается реализация инициированных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда», «Цифровая экономика».

Не сомневаюсь, что самарские предприятия автомобилестроения, авиационно-космического и тяжелого машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности и впредь будут способствовать эффективному решению задач экономического и пространственного развития Самарской области и страны в целом, повышению качества жизни людей.

Дорогие друзья! Ваш самоотверженный труд, высочайший профессионализм, стремление шагать в ногу со временем, сохраняя при этом лучшие производственные традиции, — вот та основа, которая позволяет нам претворять в жизнь планы опережающего развития нашего региона.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, оптимизма, стойкости и благополучия! Успеха вам во всех начинаниях на благо Самарской земли и нашей Родины — великой России!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

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