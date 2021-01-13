Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии

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Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет!

Глава региона обратился с видеопоздравлением к жителям Самарской области, к своим землякам, и объявил старт юбилейного года. Как и положено в особых торжественных случаях губернатор надел официальный символ госуправления регионом в честь исторического события - знак Губернатора Самарской Области.

"Дорогие земляки!

От всей души, тепло и сердечно поздравляю вас со знаменательным праздником – 170-летним юбилеем Самарской губернии!

Знать и ценить историю нашей малой Родины, гордиться свершениями, приумножать все то, что восхищает и вдохновляет нас – значит не только проявлять уважение к делам поколений наших предков, но и строить свое будущее, опираясь на трудовые и ратные подвиги, вековые нравственные ценности и традиции.

Наш край уникален. За 170 лет из сугубо аграрной территории область превратилась в один из ведущих промышленных, логистических, научных, культурных центров страны. Дважды за эти годы губерния приобретала столичный статус и всегда оставалась опорным регионом державы. Неоднократно именно здесь происходили события, которые оказывали решающее влияние на жизнь Поволжья и всей России.

Выдающуюся роль сыграла Самарская область в сфере освоения космического пространства, что вызывает особую гордость в год 60-летия первого полета в космос. Именно на нашей ракете-носителе Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой первый героический полет. И сегодня 80% пилотируемых пусков в мире совершаются на ракетах Самарского производства.

Дорогие земляки! Глубоко убежден: невозможно любить то, чего не знаешь. И чем больше мы узнаем о нашей губернии, о нашем главном достоянии – веками хранимой дружбе народов и природном богатстве волжских просторов, – тем большей гордостью проникаемся за родную землю и нашу Великую Россию.

Не сомневаюсь: присущее нам чувство патриотизма, стремление к позитивным переменам и огромное желание сделать нашу губернию благодатным краем, регионом-лидером – и есть та созидательная сила, которая всегда позволяла нашим землякам выполнять задачи государственной важности. И сегодня мы занимаем ведущие позиции по реализации нацпроектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, успешно претворяем в жизнь Стратегию лидерства Самарской области, которую мы создали вместе с вами. Именно так, сплоченно, объединив усилия, мы можем достичь самых смелых высот, обеспечить достойное качество жизни в городах и селах и процветание любимой губернии. Мы не раз доказывали, что невыполнимых задач для нас нет. Побеждать – это по-самарски!

Дорогие друзья! Возможность работать во благо родной земли — это огромная честь и ответственность. Я это точно знаю, поскольку навсегда связал свою судьбу с Самарской губернией. Искренне благодарю каждого из вас за взаимную поддержку, добросердечие и трудолюбие. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров"

Фото: скрин видео