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В нашем регионе активно развивается спортивная инфраструктура.
Дмитрий Азаров поздравил жителей губернии с Днем физкультурника
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Дмитрий Азаров поздравил жителей губернии с Днем физкультурника

13 августа 2022 11:02
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В нашем регионе активно развивается спортивная инфраструктура.

Дорогие земляки!

Во вторую субботу августа в Самарской области и всей России традиционно отмечается День физкультурника.

Этот праздник объединяет множество людей — профессиональных спортсменов, тренеров, ветеранов и любителей спорта, специалистов, причастных к спортивной индустрии, десятки и сотни тысяч жителей нашего региона, заботящихся о своем физическом здоровье.

Для того, чтобы спортивный образ жизни стал потребностью наших земляков, мы продолжаем реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни», инициированного Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Этот проект нацелен на создание современных условий для занятий физкультурой и спортом, повышение уровня обеспеченности территорий спортобъектами.

В нашем регионе активно развивается спортивная инфраструктура. В 2021 году открылся новый современный Дворец спорта в Самаре, были построены легкоатлетический манеж в Тольятти, 6 универсальных спортивных площадок, 2 площадки ГТО, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа.

Сегодня продолжается строительство лыжероллерной трассы на УСЦ «Чайка», футбольного манежа около стадиона «Солидарность Самара Арена», ФОК «Певческое поле» с ледовой ареной, спортивным залом и бассейном в Тольятти, возводятся универсальные спортплощадки и площадки ГТО.

Зримым результатом нашей работы стало то, что доля наших земляков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выросла с 34% в 2017 году до 49,7 % в 2021 году. В этом залог отличного самочувствия, высокой работоспособности и позитивного настроя самарцев.

Не сомневаюсь, что наша губерния и в дальнейшем сохранит статус одного из самых спортивных регионов России, а самарские атлеты и спортивные команды еще не раз порадуют нас новыми победами и достижениями!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Дмитрий Азаров

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