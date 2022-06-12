Дмитрий Азаров поздравил Юрия Башмета с заслуженной золотой звездой «Герой труда Российской Федерации»

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Вручение высокой государственной награды состоялось сегодня, 12 июня, в Кремле. По традиции в День России Президент страны Владимир Путин чествует заслуженных россиян за достижение выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.



Открывая церемонию награждения, Глава государства поздравил собравшихся и всех граждан страны с Днём России – с государственным праздником, который посвящён нашей родной стране, наполнен гордостью за её историю, верой в её будущее.

«Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплочёнными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за неё завещали нам наши предки. Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России и сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными», - подчеркнул Президент России.

Владимир Путин назвал имена тех, кто удостоен звания Героя труда – награды, которой отмечают многолетние, знаковые заслуги граждан России.



«Среди Героев труда – и всемирно известный альтист Юрий Абрамович Башмет. Несмотря на насыщенную гастрольную программу, маэстро посвящает много сил, времени поддержке молодых талантов, детям», - отметил Глава государства.



«Для меня знаменательно, что такая высокая награда вручается мне в такой великий праздник – в День России. Я люблю свой дом, свою семью, свою публику, люблю музыку, - сказал Юрий Башмет, получая награду. - Если занимаешься всю жизнь музыкой, то главное - искренность. Этим наша культура и отличается от других – профессионализм, глубокие знания, традиции и искренность. И сегодня, когда где-то отказываются от Чайковского, Пушкина, Чехова, они отказываются от сердца, от души, от самой сути нашей культуры. А мы имеем огромный тыл. Мы сохраняем культуру, которая более 200 лет лидировала в мире».



Маэстро признался в любви к талантливой молодежи, к своей публике, в бесконечном уважении к Президенту страны за то, что он искренне любит Россию.



«Благодаря такому отношению руководства страны к специальному детскому образованию возникло более 16 образовательных центров в разных городах, музыкальных академий, где круглогодично проходят мастер-классы. И каждые два года мы проводим отборочные конкурсы в юношеский симфонический оркестр, который был впервые создан 10 лет назад при поддержке Правительства и лично Владимира Владимировича Путина», - отметил музыкант.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров был приглашен на церемонию чествования в Кремль лично и одним из первых поздравил маэстро Юрия Башмета, передав добрые слова и благодарность земляков за вклад в развитие талантов жителей Самарской области, Российской Федерации и всей мировой культуры.



«Юрий Абрамович Башмет – человек, которым гордится вся наша страна, звезда мирового уровня, который сделал очень многое для развития культуры и искусства в Российской Федерации, в мировой культуре. Счастлив тем, что знаю Юрия Абрамовича много лет, что мы не только развиваем важные для региона проекты, но и сохраняем замечательные человеческие, дружеские отношения. – отметил Дмитрий Азаров. – Звезда Героя труда, которую сегодня маэстро вручил Президент Владимир Владимирович Путин – это заслуженное признание вклада гениального музыканта, дирижера, организатора, амбассадора российской культуры и истинного патриота нашего Отечества».



Напомним, Юрия Башмета связывают с Самарской областью сразу несколько творческих проектов. С 2011 года в Самарской области проходит Детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии под руководством Юрия Башмета, ставшая доброй традицией для региона. Каждый год юные дарования имеют возможность заявить о себе на площадках музыкальной академии, принять участие в мастер-классах, заниматься с выдающимися педагогами и выходить на одну сцену с именитыми музыкантами. Этот уникальный проект является настоящим достоянием Самарской области.



А этим летом в Самаре впервые прошел фестиваль имени Юрия Башмета. Мероприятие вызвало невероятный отклик у жителей и гостей города, ставшего на этот вечер культурной столицей страны. С открытой сцены на Площади Славы прозвучали фрагменты поэмы Пушкина «Евгений Онегин». Их читали выдающиеся актеры – Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Сцены из оперы Чайковского исполнили солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. За пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и хора Самарского академического театра оперы и балета был лично маэстро Юрий Башмет.



Фестиваль стал продолжением давнего сотрудничества знаменитого музыканта и Правительства Самарской области и ярким свидетельством того, что талант способен вдохновить сотни тысяч, миллионы людей по всему миру и не знает границ.

Фото: с сайта Кремля