Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником

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Сегодня в России отмечается День социального работника. С профессиональным праздником работников и ветеранов соцсферы поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

Уважаемые работники социальной сферы!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!

Работник службы социальной защиты – это не только профессия, это прежде всего призвание. Окружать заботой пожилых граждан, помогать детям, многодетным семьям, людям с особыми потребностями, всем, кто нуждается в поддержке, может только человек с большим сердцем. Именно такие люди, – отзывчивые, порядочные, ответственные, всегда готовые прийти на помощь, – составляют сегодня основу органов соцзащиты Самарской области.

Особенно большая нагрузка легла на вас в связи с распространением коронавирусной инфекции. Вместе с врачами, медсестрами, волонтерами вы приняли на себя основной удар в период пандемии, проявив при этом свои лучшие человеческие качества. Хочу от всей души поблагодарить вас за высокую организованность, преданность делу, постоянное стремление выстраивать работу социальной службы в соответствии с возможностями передовых технологий, и конечно, за душевную теплоту и то бесконечное терпение, которое вы проявляете в своей повседневной деятельности.

Сегодня перед работниками социальной сферы стоят крайне важные задачи, от решения которых во многом зависит здоровье и настроение наших земляков, их социальное самочувствие. Это увеличение продолжительности и повышение качества жизни, создание равных возможностей для граждан независимо от состояния их здоровья, формирование условий для активного долголетия, а также цифровизация оказания социальных услуг. На решение этих задач направлены национальные проекты, которые уже третий год реализуются по инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина.

Уверен, что вместе мы решим все поставленные перед нами задачи. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров