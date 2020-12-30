Дмитрий Азаров поздравил самарскую семью с Новым годом

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Всероссийская акция "Елка желаний" набирает обороты.

В этом году свои письма Деду Морозу отправили тысячи жителей губернии. Это дети из многодетных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Кто-то просит велосипед, у кого-то нет новогоднего наряда, а кто-то всю жизнь мечтал покататься на горных лыжах. Свои новогодние желания загадала и самарская семья Еремеевых, пишет Сова.инфо.



Необычную заявку – стол для рисования песком – выполнили в региональном отделении партии "Единая Россия" Вручил подарок секретарь реготделения, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



Елена и Александр Еремеевы воспитывают двух замечательных сыновей. Старший Богдан учится на 4 и 5, любит решать математические задачи и с увлечением занимается дзюдо. Младший Родион растет очень добрым и любознательным мальчиком. Малыш родился с особенностями здоровья, но это не мешает ему развиваться, изучать новые слова и звуки, заводить друзей. Всей семьей Еремеевы играют в развивающие игры, гуляют, посещают курсы реабилитации – в этом году Родион впервые сел на лошадь. Иппотерапия помогла ему укрепить вестибулярный аппарат, обрести уверенность в движениях.



– У меня очень добрые и дружные сыновья. Богдан во всем мне помогает и с удовольствием занимается с братом. Я подумала, что мои мальчишки заслужили новогоднее чудо, поэтому не раздумывая отправила письмо на "Ёлку желаний". Хотелось найти волшебника для нашей семьи. И такой человек нашелся. Главное - мечтайте, и все сбудется! – говорит Елена Еремеева.



Родиону мама заказала стол для рисования песком, а старшему Богдану попросила подарить конструктор LEGO, о котором мальчик давно мечтает.



– Песочная терапия будет нам очень полезна. Она развивает мелкую моторику, тренирует усидчивость и внимание, – говорит мама.



В преддверии праздника гостем семьи Еремеевых стал секретарь реготделения "Единой России" губернатор Дмитрий Азаров. От имени всех партийцев он вручил долгожданные подарки и пообщался с дружной семьей. Богдан признался, что мечтает стать чемпионом по дзюдо.



– Замечательный выбор. Желаю, чтобы все ваши мечты осуществились, и не только новогодние, – отметил губернатор.



Елена Еремеева поделилась планами о поездке на дельфинотерапию.



– В этом году до пандемии мы побывали в Анапе, где малыш первый раз окунулся в бассейн с дельфинами. Результат очень хороший: появились новые слова, звуки. Следующей весной надеемся повторить поездку,– рассказала мама.



Губернатор отметил, что семья может рассчитывать на его поддержку.



– Искренне желаю вам доброго здоровья. Пусть все проблемы останутся в прошлом, и год будет по-настоящему счастливым, – отметил Дмитрий Азаров.



Хозяйка дома поблагодарила главу региона за новогоднее чудо и подарила мед с семейной пасеки.



Напомним, что стать для детей добрым волшебником может любой желающий. Кроме общероссийской акции в Самарской области проходит и региональная "Елка желаний". Эта добрая традиция зародилась 13 лет назад именно в нашей губернии. Деревья, украшенные открытками с мечтами ребят, есть во всех муниципалитетах Самарской области.