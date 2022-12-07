Дмитрий Азаров поздравил с юбилеем Почетного гражданина Самарской области Владимира Ощепкова

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В среду, 7 декабря, Владимир Михайлович Ощепков отмечает 90-летие. С юбилеем профессора, заслуженного работника культуры Российской Федерации, Почетного гражданина Самарской области поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Руководитель области отметил выдающиеся заслуги хормейстера, дирижера, педагога и активного общественного деятеля в развитие культуры и искусства региона и всей России.

«Почти сорок лет занимая пост декана музыкального факультета Куйбышевского государственного педагогического института, Вы вырастили целую плеяду высококлассных музыкантов, продолжателей лучших традиций мирового и отечественного искусства, – отметил Дмитрий Азаров. – Благодаря яркому таланту, мастерству, высокой работоспособности, порядочности, настойчивости в достижении поставленных целей Вы снискали заслуженный авторитет, уважение коллег, профессионального сообщества, любовь учеников и поклонников. Ваше имя, Ваша деятельность – гордость нашего региона и российской культуры в целом».

Глава региона подчеркнул, что труд Владимира Михайловича является ярким примером безраздельной преданности своему высокому призванию, честного, бескорыстного служения людям и искусству. «Созданные в Самаре Филармоническое общество, Центр эстетического воспитания детей и молодежи, хоровые студии при общеобразовательных школах, большое количество организованных творческих конкурсов, посвященных Кабалевскому, Скрябину, Дунаевскому, а также уникальный хор трех поколений: дети, студенты и ветераны – это лучшее вложение в эстетическое образование, воспитание подрастающего поколения, общества в целом», – добавил Дмитрий Азаров. Он выразил благодарность Владимиру Ощепкову за укрепление культурного потенциала Самарской области и пожелал здоровья, неисчерпаемого запаса сил и энергии, мира и благополучия.

Фото: СОВА