Дмитрий Азаров поздравил работников СМИ с Днем российской печати

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Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем российской печати!

За три с лишним века российская пресса проделала большой путь от первой газеты «Ведомости», издававшейся по инициативе Петра I, до крупных медиахолдингов, объединивших современные печатные издания, телерадиокомпании и интернет-ресурсы.

В наши дни влияние СМИ на политику, экономику и все сферы нашей жизни, пожалуй, как никогда велико. У каждого из нас есть возможность получать информацию из самых разных источников. И потому борьба за умы и сердца людей приобретает особую остроту.

В прошедшем году именно через средства массовой информации наши земляки узнавали новости о пандемии коронавирусной инфекции, о тех мерах и ограничениях, которые принесла она в нашу жизнь, и о том, как мы вместе справляемся с новыми угрозами. Искренне благодарю работников медийной сферы за объективность и корректность в изложении фактов, позитивный настрой, который вы вселяли в своих читателей, зрителей и слушателей, за искреннюю готовность помочь в преодолении этого непростого периода.

Сегодня перед всем обществом стоят масштабные и серьёзные задачи. Они связаны с преодолением последствий пандемии, а также с достижением национальных целей развития нашего государства, которые определены Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы должны вместе дойти до каждого человека, чтобы задачи, поставленные Главой государства и оформленные в виде национальных проектов, принесли желаемый результат.

Именно включенность всех граждан в процесс преобразований, их участие в решении актуальных задач позволит добиться прорывного развития Самарской области и страны в целом, повышения уровня и качества жизни людей, раскрытия их талантов и способностей.

Уверен, наши СМИ через живой диалог с людьми, взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти, через «обратную связь», позволяющую объективно оценивать ситуацию на местах и принимать своевременные меры для устранения недостатков, будут активно способствовать достижению этих целей.

Уважаемые друзья! Ваш профессиональный праздник отмечается в один день с Днем Самарской губернии. В этом году ей — 170 лет. Искренне надеюсь, что этот юбилейный год вдохновит вас на новые творческие проекты, раскрывающие богатую историю и культуру Самарской земли, ее уникальные природные богатства и человеческий потенциал.

Благодарю вас за честный, добросовестный труд, ответственное отношение к своему долгу, высочайший профессионализм. Отдельное спасибо ветеранам СМИ. Ваша школа — это неисчерпаемый источник опыта, мастерства и мудрости, без которых невозможно движение вперед.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов и удачи во всех начинаниях на благо нашей родной губернии, на благо России!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров