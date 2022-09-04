Дмитрий Азаров поздравил работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником

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Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой и топливной промышленности!



От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Топливно-энергетический комплекс – основа российской экономики, обеспечивающая достижение поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным национальных целей развития России, укрепление ее обороноспособности, выполнение социальных обязательств государства перед гражданами.



Самарская область, обладающая уникальным научно-техническим и кадровым потенциалом, является одним из важнейших центров нефтегазовой отрасли страны. На территории нашего региона успешно работают нефтедобывающие компании, нефтеперерабатывающие заводы, предприятия по переработке попутного нефтяного газа, организации магистрального нефтетрубопроводного и нефтепродуктотрубопроводного транспорта.



В условиях беспрецедентного несправедливого санкционного давления со стороны стран Запада предприятия нефтяной, газовой и топливной промышленности служат гарантом сохранения устойчивости региональной экономики и вносят значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности нашей державы.



Последовательная реализация инициированных Главой государства национальных проектов, активная инвестиционная деятельность, уникальные технологические наработки, социальная ответственность нашей «нефтянки» – все это работает на опережающее развитие региона.



Но главный наш ресурс - в людях, в высококвалифицированных кадрах, в их профессионализме, высочайшей работоспособности, ответственности и целеустремленности, в славных трудовых традициях, заложенных ветеранами ТЭК.



Искренне благодарю вас, уважаемые друзья, за упорный самоотверженный труд, умение решать самые сложные производственно-технологические задачи, стремление соответствовать требованиям времени.



Желаю вам здоровья, благополучия и успехов на благо Самарской области и нашей Родины - великой России!



Губернатор Самарской области Д.И.Азаров