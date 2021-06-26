Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов «Тольяттикаучук» с 60-летием предприятия

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В субботу, 26 июня, один из лидеров химической промышленности и крупнейшее предприятие Самарской области и России по выпуску синтетических каучуков отпраздновало свое 60-летие. Сотрудников и ветеранов завода «Тольяттикаучук» с юбилеем поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

«Сегодня, работая здесь, в Тольятти, конечно, решил, что обязательно найду время и побываю на вашем торжестве», — поздравляя коллег, отметил Губернатор, который сам когда-то трудился на знаменитом «Синтезкаучуке».

Тогда предприятие переживало не лучшие времена и находилось в стадии банкротства. Сотрудникам по полгода не выплачивали зарплату. Но руководством компании, за экономический блок которой стал отвечать Дмитрий Азаров, совместно с профсоюзной организацией была разработана антикризисная программа восстановления былой мощи предприятия.

«Мы разработали успешную, как показало время, программу вывода предприятия из кризиса, финансового оздоровления. Именно здесь я приобрел такой масштабный опыт антикризисного управления, который мне, конечно, не раз пригодился, пригождается и сегодня, — подчеркнул Глава региона. — Мы решили, что не допустим той судьбы, которая постигла, например, завод Фосфор».

Сегодня «Тольяттикаучук» — активно развивающееся предприятие. Каждая седьмая тонна каучука, производимая в нашей стране, выпускается здесь. Прошлый год для тольяттинского предприятия стал успешным – производство достигло рекордного объема – 208 тысяч тонн. Продукция «Тольяттикаучука» востребована более чем в 30 странах мира и входит в 100 лучших товаров России. Она применяется при производстве шин и резинотехнических изделий, а также в строительной, медицинской, пищевой отраслях промышленности.

В последние годы предприятие прошло масштабное техническое перевооружение. Именно благодаря модернизации производств удалось добиться увеличения выпуска продукции. И на сегодняшний день «Тольяттикаучук» является современной высокотехнологичной компанией. После интеграции «Тольяттикаучука» в 2019 году в состав компании «Татнефть» у предприятия начался новый этап развития и продвижения своей продукции на российском рынке.

«При том подходе, который сегодня есть у руководства компании, у завода славное будущее, — выразил уверенность Дмитрий Азаров. — Завод сегодня вновь по праву занимает одно из ведущих мест в российской нефтехимической промышленности и поставляет продукцию в более чем 30 стран, играет заметную роль на мировых рынках нефтехимической продукции и, в частности, каучука, как это и было когда-то».

Дмитрий Азаров поблагодарил коллектив за эти значимые достижения, огромный вклад в экономику региона, отметив, что даже в прошлом году, несмотря на те вызовы, с которыми столкнулся весь мир, и конечно экономика нашего региона, удалось удержать планку валового регионального продукта, который превышает 1,5 триллиона рублей. И в этом безусловно есть и заслуга «Тольяттикаучук».

Губернатор отметил также экологическую ответственность предприятия.

«Вы знаете, что экологическая повестка сегодня достаточно актуальна для жителей города. И «Тольяттикаучук» здесь во многом показывает пример ответственного отношения к экологии нашего региона, родного города, заботы о здоровье людей», — обратил внимание Глава региона.

Важную роль в развитии промышлености Тольятти и социальную ответственность предприятия отметил и глава городского округа Николай Ренц.

«Тольяттикаучук» всегда играл огромную роль в жизни города. И сегодня это крупное, ориентированное на экспорт предприятие, которое имеет существенный вес в валовом региональном продукте и в целом в благополучии города, — отметил глава городского округа. — Это серьезный работодатель, который платит достойную заработную плату. Кроме того, это предприятие, которое вкладывает сотни миллионов рублей в улучшение экологической обстановки города, борьбу с вредными выбросами».

И конечно, большой вклад предприятие вносит в улучшение инвестиционного климата региона. На территории успешно реализуется проект по развитию Индустриального парка «Тольяттисинтез». На сегодняшний день в числе резидентов 15 компаний. Уже создано около 800 рабочих мест. А общий объем вложенных инвестиций с начала работы парка достиг почти 2 миллиардов рублей.

«За короткий срок мы с 65 места, на котором был регион в рейтинге инвестиционной привлекательности в 2017 году, поднялись на 8 место и уверенно вошли в список регионов-лидеров. Президент уже второй раз отметил нашу динамику. И здесь есть вклад и вашего коллектива в эту работу», — акцентировал внимание Губернатор.

Генеральный директор «Тольяттикаучук» Юрий Морозов сообщил о планах развития компании по строительству новых производств, поблагодарил руководство региона за поддержку и отметил, что главная ценность предприятия – это люди.

«Я надеюсь, что коллектив, который сегодня создан на предприятии, будет сохраняться, множиться, но та душа, которая есть у него сегодня, сохранится», — добавил генеральный директор «Тольяттикаучук».

Сегодня на предприятии трудится почти 2,3 тысячи человек – жителей Автограда и Ставропольского района. Валентина Лаптева пришла на предприятие электромонтером 40 лет назад и по сей день отвечает за безаварийную и стабильную работу оборудования в цехе электроавтоматики. Ее уважают и ценят, доверяют проводить исследования и опытно-промышленные испытания, которые в конченом счете обеспечивают безопасность, надежность и большие объемы выпуска продукции. В день празднования 60-летия «Тольятткаучук» Валентина Лаптева решением Губернатора была награждена почетным знаком Трудовой Славы Самарской области.

«На заводе в последнее время многое изменилось: появилось новое оборудование, автоматизация, намного легче стало работать. Спасибо за это Губернатору и руководству предприятия», – поделилась заслуженный работник предприятия.

Поздравляя коллектив «Тольяттикаучук», Дмитрий Азаров пожелал всем сотрудникам крепкого здоровья и напомнил о том, что угроза распространения коронавирусной инфекции никуда не исчезла.

«К сожалению, сегодня те прогнозы, которые давали профессионалы, оправдываются: третья волна коронавирусной инфекции пришла и в наш регион, несмотря на то, что мы в отличие от большинства субъектов РФ не отменяли ограничения. Кроме этого, у нас неплохие темпы вакцинации не только от коронавируса, но и от пневмококковой инфекции. Мы выделили значительные средства, чтобы защитить людей с болезнями дыхательных путей. Но все равно инфекция к нам пришла, в том числе из других регионов. И самая надёжная защита от неё — это вакцинация», — сказал Губернатор, призвав всех сотрудников предприятия защитить себя и своих близких и сделать прививку.