Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов СМИ губернии с Днем российской печати

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Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!



Роль СМИ в современном мире невозможно переоценить. Они информируют, обучают, воспитывают, формируют общественное мнение и наше представление о происходящих событиях.

Если три с лишним века назад российская пресса была представлена лишь одной газетой, издававшейся по Указу Петра I, то сегодня это целая отрасль, состоящая из крупных государственных и частных медиахолдингов, телерадиокомпаний, печатных и сетевых изданий, электронных платформ.



В условиях распространения COVID-19 и борьбы с пандемией коронавирусной инфекции влияние, оказываемое интернет-ресурсами, телевидением, радио, газетами на все сферы жизни общества особенно ощутимо. Поэтому кратно возросла и ответственность медиа-сообщества за результаты своей деятельности. Благодарю вас за объективное и точное освещение региональной повестки в период пандемии, стремление укрепить в каждом человеке чувство ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих.



В региональной прессе работают высокопрофессиональные, грамотные, преданные журналистике, влюбленные в свою малую родину люди, хорошо знающие запросы и чаяния наших земляков. СМИ региона активно участвуют в реализации Стратегии лидерства Самарской области, прочно увязанной с целями и задачами национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Важно, что журналисты вовлекают жителей городов и сёл в орбиту позитивных преобразований, пробуждают в них созидательную энергию, желание менять мир к лучшему, вместе добиваться результата.



Сегодня в нашем регионе очень много современных, ярких, интересных медиа-ресурсов, в которых работают тысячи увлеченных своим делом профессионалов. Но самое главное, что отличает лучших представителей журналистского сообщества нашей губернии – это человекоцентричность, неравнодушие к проблемам людей и желание помочь каждому, кто нуждается в поддержке.



Искренне благодарю ветеранов и ныне действующих работников прессы за талант, постоянный творческий поиск, стремление непрерывно совершенствоваться в своей профессии, за активное участие в жизни региона и страны в целом.



От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в творчестве, успеха во всех начинаниях на благо нашей родной губернии, на благо России!



Губернатор Самарской области Д.И.Азаров