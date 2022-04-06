Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил победителей первого в этом году конкурса по предоставлению грантов Президента Российской Федерации Владимира Путина на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

В этом году от Самарской области было подано 184 заявки, из которых 29 отобраны на получение гранта.

«Для Фонда, созданного в прошлом году, это вторая заявочная кампания – она подтвердила высокую востребованность, свои заявки подали 10 290 команд. По итогам независимой экспертизы распределены 3 млрд 785 млн, победителями стали 1382 проекта. Порадовало, что из них 1246 получат грант от Фонда впервые, – отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. – По четырем из восьми направлений существенно выросло количество заявок по сравнению с прошлым годом. Это — «Культурный код», «Я горжусь», «Нация созидателей», «История страны». Это направления, связанные со знанием истории, гордостью за страну, за достижения культуры, наших деятелей».

Отбор лучших творческих инициатив длился четыре недели. Комплексный анализ каждого проекта проводился одновременно двумя независимыми экспертами по 10 установленным критериям.

«От всей души поздравляю победителей первого в этом году конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Поддержку получили 29 проектов, каждый из которых уникален и призван внести заметный вклад в формирование культурной среды нашего региона, – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров. – Первый конкурс Президентского фонда культурных инициатив показал, как зарождаются и развиваются творческие инициативы. Культурные и креативные проекты, поддержанные Фондом, поистине становятся точками притяжения идей талантливых людей. Среди победителей первого конкурса - Фестиваль авторской песни САМ.ФЕСТ, проект по созданию Арт-квартала в Кинеле «№1 Паблик-арт», интерактивная выставка «Фронт. Тыл. Победа» в Тольятти, проект «Инклюзивные балы России». По итогам двух конкурсов от нашего региона поддержан уже 61 проект на общую сумму свыше 112 млн рублей. Это отличный результат, и мы обязательно будем и впредь сопровождать наших грантополучателей, оказывать им поддержку на всех этапах – от подачи заявки до реализации задуманного».

Поддержку получил Фестиваль оркестровых музыкантов «Классика OPEN FEST», который пройдет в августе текущего года в больших залах и общественных пространствах на территории Самарской и соседней Ульяновской области. Этот проект является своего рода социальным лифтом, предоставляющим молодым музыкантам со всей страны возможности профессиональной и социальной адаптации. Резидент фестиваля – Молодежный симфонический оркестр Поволжья, который был создан в 2002 году в Тольятти и стал первым молодежным сессионным оркестром в стране.

На выявление творческой и креативной молодежи в студенческой среде направлен региональный проект «Театр социального таланта». Его базовый принцип – «равные-равным» - помогает установить доверительные отношения между зрителями и актерами, организовать конструктивный диалог, без назидания, поучения передать в художественной форме общечеловеческие идеи, духовно-нравственные ценности, алгоритмы решения тех или иных трудных жизненных ситуаций, актуальных для подрастающего поколения.

Проект «Нить Ариадны», направленный на развитие творческих способностей подростков и молодежи, будет реализован в театре сценического костюма в микрорайоне Яблоневый Овраг г. Жигулевска.

Еще один проект – «Шлюзовой культурный – не теряя связь с прошлым, меняем настоящее» – будет реализован в Комсомольском районе Тольятти. Активные жители решили привести в порядок сквер и создать общественное историко-культурное пространство под открытым небом для организации и проведения различных мероприятий, в том числе краеведческой и экологической направленности. Малые архитектурные формы будут создавать лидеры молодежных объединений, учащиеся школ и вузов Тольятти под руководством экспертов в рамках Urban фестиваля.

Название проекта «Возвращение к истокам: Сызрань ремесленная, искусная, родная» говорит сам за себя. Инициативная группа жителей решила отразить богатое культурное наследие и многовековую историю города в лоскутных изделиях, созданных руками участниц проекта совместно с художниками города.

Подробнее обо всех проектах Самарской области, победивших в первом в этом году конкурсе Фонда, можно на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

«Проекты могут реализовываться до 18 месяцев, это означает, что до конца следующего года во всех федеральных округах появятся творческие проекты, многие из которых смогут стать центром притяжения жителей регионов», – уверен генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Важно отметить, что 20 апреля начнется следующий этап приема заявок. Авторы проектов, чьи инициативы не вошли в список поддержанных в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, смогут доработать свои заявки и принять участие в следующей «волне». Кроме того, координационным комитетом было принято решение о проведении специального конкурса на поддержку культурных проектов, направленных на продвижение российской культурной идентичности, традиционных духовно-нравственных ценностей.

Желающим принять участие в грантовом конкурсе Правительство Самарской области готово оказать консультационную поддержку. Так, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова в помощь авторам проектов создан экспертный совет при региональном министерстве культуры. Опытные специалисты проводят анализ проектов, помогают подготовить заявочную документацию, консультируют по различным вопросам.