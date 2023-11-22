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Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в Правительстве региона.
Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в сложных метеоусловиях
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Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в сложных метеоусловиях

22 ноября 2023 15:53
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Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в Правительстве региона.

В среду, 22 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в Правительстве региона, во время которого обсуждалось состояние городских, региональных и федеральных дорог с учетом погодных условий, исправность работы инженерных коммуникаций, а также готовность всех служб и ведомств на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

«Погодные условия добавляют драйва в работе и дорожным службам, и коммунальным, и органам местного самоуправления. Здесь важно осуществлять координацию, чтобы никакие природные катаклизмы не привели к сбоям в работе жилищно-коммунального и транспортного комплекса. Особое внимание – к дорогам», – акцентировал внимание участников совещания Дмитрий Азаров.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимир Василенко, опираясь на оперативные данные, подчеркнул, что крупных сбоев в работе предприятий сферы ЖКХ в период обильных снегопадов и ледяных дождей не было. При этом Дмитрий Азаров обратил внимание на обращения жителей села Ягодное Ставропольского района, у которых было несколько отключений подачи водоснабжения. «Все необходимые работы проведены. На данный момент только два дома остаются без воды. Сегодня должны проблему решить», – доложил руководитель областного министерства. Владимир Василенко также сообщил, что сбоев по подаче тепла в дома людей зарегистрировано не было – как в Самаре и Тольятти, так и в целом по области.

Исходя из погодных условий и плохой видимости на дорогах, а самое главное – из соображений безопасности детей - был временно закрыт 21 школьный маршрут 15 школ в восьми муниципальных образованиях Самарской области. «Школьные маршруты были временно закрыты в городе Октябрьск, Сызранском, Шигонском, Волжском, Красноярском, Ставропольском, Большечерниговском, Большеглушицком районах», – доложил министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

Дмитрий Азаров поручил Виктору Акопьяну вместе с министром транспорта и автомобильных дорог региона Иваном Пивкиным с привлечением органов муниципальной власти отработать вопросы скорейшего восстановления ритмичной работы школьных маршрутов.

«Иван Иванович, вместе с муниципалитетами по всем школьным маршрутам надо отдельно отработать. Если сами не справляются – необходимо помочь», - сказал губернатор. 

Говоря о состоянии дорог, Иван Пивкин отметил, что они находятся в проезжем состоянии. Он подчеркнул, что в понедельник из-за ограничения движения транспорта на федеральной дороге М-5 «Урал» и последующего ограничения на трассе Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград в направлении г. Саратова в районе с. Калиновка Ульяновской области на а/д «Обход Сызрани» образовалась стоянка большегрузного транспорта от М-5 «Урал» в направлении г. Саратова. В результате к утру вторника скопилось порядка 500 фур. «Был организован обход, во время которого предлагались питье и еда, – добавил министр. – В настоящее время ведется работа с ГИБДД и ФКУ «Большая Волга» по устранению затора с пропуском скопившихся в нашем регионе автомобилей на территорию Ульяновской области».

Сегодня временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств из-за низовой метели и гололедицы было введено на трассе М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. При этом на федеральных дорогах работает 67 единиц техники, осуществляющих расчистку. В качестиве дополнительной информации Иван Пивкин сообщил, что в соседней Ульяновской области полностью закрыто движение по ряду федеральных и региональных дорог, в том числе по президентскому мосту.

«По федеральным дорогам держите ситуацию на постоянном контроле, отрабатывайте с коллегами, чтобы не устроить транспортный коллапс на территории региона, – поручил Дмитрий Азаров руководителю областного минтранса. – Нужно вместе с муниципальными образованиями, на территории которых вводятся ограничения и скапливается техника из-за введения ограничений в соседних субъектах Российской Федерации, отработать вопрос создания станций обогрева, предусмотреть возможность подвоза горячей воды, чая, еды. Мы должны быть готовы. Погодные условия – непростые, принимаются решения о закрытии федеральных дорог, значит, мы должны быть готовы к тому, чтобы людей обеспечить необходимым».

Что касается Самары и Тольятти, расчистку дорог от снегопада в понедельник в большей степени проводили в ночное время из-за высокой интенсивности движения днем. Иван Пивкин добавил, что полных остановок движения маршрутного транспорта в городах не было.

Дмитрий Азаров отметил, что было много жалоб от жителей Тольятти на расчистку улиц. Причина состоит в нехватке техники у подрядчика, который привлек дополнительные машины, чтобы исправить ситуацию. Губернатор поручил Ивану Пивкину держать ситуацию по расчистке дорог от снега на постоянном контроле, особенно в Тольятти. «Подрядные организации должны выполнять свои обязательства по содержанию дорог в соответствии с заключенными контрактами», – заявил глава региона.

Также на совещании был рассмотрен вопрос работы других видов пассажирского транспорта – железнодорожного, воздушного и водного. Сбоев в движении выявлено не было, компании отработали в штатном режиме.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

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