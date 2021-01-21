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Дмитрий Азаров поручил министру образования и науки региона взять на контроль ситуацию в 75 школе Тольятти

21 января 2021 15:24
381
И принять исчерпывающие меры для исключения подобных случаев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министру образования и науки региона взять на контроль ситуацию в 75 школе Тольятти и принять исчерпывающие меры для исключения подобных случаев.

«Разобраться и не допустить повторения. Провести с руководителями каждого образовательного учреждения профилактические мероприятия, усилить контроль пищеблоков», - поставил задачу глава региона.

В настоящий момент по факту заболевания острой кишечной инфекцией учеников в тольяттинской школе Роспотребнадзором возбуждено дело об административном правонарушении, сотрудники прокуратуры проводят проверку.

По сообщению министерства здравоохранения региона все дети чувствуют себя удовлетворительно и находятся дома. В образовательной организации проведена масштабная проверка, сделано более 30 смывов, взяты пробы как сырья (молоко, мясо), так и готовой продукции. Все школьники, которые учились в первом корпусе, с первого по одиннадцатый класс, с 18 января переведены на обучение с применением дистанционных технологий до окончания всех мероприятий.

«Мы не можем сейчас говорить, о причинах столь массового заболевания ребят, но я убежден: по завершению всех проверок будут определены источник инфекции и специалисты, допустившие ее распространение. Для нас это принципиально важно. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед нами задачу незамедлительно и тщательно разобраться в проблеме, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. –  Специалисты министерства образования и науки Самарской области  совместно с  администрацией г.о.Тольятти и надзорными органами сделают все возможное, чтобы впредь не допустить подобных случаев».

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Комментарии

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После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
21 января 2021  11:37
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,28%
С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 717 человек. Новости Тольятти
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20 января 2021  14:11
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений.
В «Жигулевской долине» стартовала культурно-музыкальная акция «Культурный код инноваций»
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений. Новости Тольятти
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20 января 2021  13:42
В Тольятти пройдет Сретенский фестиваль
В Тольятти пройдет Сретенский фестиваль
В этом году Конкурс проводится с использованием   дистанционных технологий в заочном формате по видеозаписям.  Новости Тольятти
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