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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министру образования и науки региона взять на контроль ситуацию в 75 школе Тольятти и принять исчерпывающие меры для исключения подобных случаев.

«Разобраться и не допустить повторения. Провести с руководителями каждого образовательного учреждения профилактические мероприятия, усилить контроль пищеблоков», - поставил задачу глава региона.

В настоящий момент по факту заболевания острой кишечной инфекцией учеников в тольяттинской школе Роспотребнадзором возбуждено дело об административном правонарушении, сотрудники прокуратуры проводят проверку.

По сообщению министерства здравоохранения региона все дети чувствуют себя удовлетворительно и находятся дома. В образовательной организации проведена масштабная проверка, сделано более 30 смывов, взяты пробы как сырья (молоко, мясо), так и готовой продукции. Все школьники, которые учились в первом корпусе, с первого по одиннадцатый класс, с 18 января переведены на обучение с применением дистанционных технологий до окончания всех мероприятий.

«Мы не можем сейчас говорить, о причинах столь массового заболевания ребят, но я убежден: по завершению всех проверок будут определены источник инфекции и специалисты, допустившие ее распространение. Для нас это принципиально важно. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед нами задачу незамедлительно и тщательно разобраться в проблеме, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Специалисты министерства образования и науки Самарской области совместно с администрацией г.о.Тольятти и надзорными органами сделают все возможное, чтобы впредь не допустить подобных случаев».