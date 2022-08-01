Дмитрий Азаров поручил главам городов совместно с МЧС проверить безопасность отдыха жителей региона на водоемах

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных образований комиссионно проверить безопасность зон отдыха у водоемов в связи с рядом трагических происшествий. Речь об этом шла в понедельник, 1 августа, на традиционном оперативном совещании. Участие в нем приняли руководители министерств, ведомств, главы муниципальных образований региона.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за прошедшую неделю на воде произошло 10 происшествий. «Три – на территории оборудованных пляжей, семь – в местах, запрещенных для купания. За эти дни погибли 9 человек, 1 – спасен», – пояснил он.

Олег Бойко также добавил, что в предстоящие дни по прогнозам синоптиков ожидается сухая жаркая погода: днем столбики термометра не опустятся ниже +28 градусов. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности.

«В этом году у нас аттестовано рекордное количество пляжей, тем не менее на этой неделе произошли трагические случаи на воде. Главам муниципальных образований поручаю проверить, как организован отдых на воде, еще раз проверить предупредительные аншлаги там, где купаться запрещено. Есть места, берега водоемов, куда люди приходят отдыхать, там в первую очередь нужно убедиться в наличии информационных стендов о запретах, – поручил Глава региона. – Дни ожидаются жаркие. Попрошу максимально довести информацию до граждан о том, какую опасность таит купание в необорудованных местах. Информационную работу необходимо усилить».

Также Олег Бойко обратил внимание на риски возникновения пожаров из-за жаркой погоды. Поскольку за прошедшие 7 дней в результате неконтролируемого пала травы в Самарской области произошло 18 возгораний. Пожаров в лесах зарегистрировано не было.

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