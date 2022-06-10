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Дмитрий Азаров пообщался с участниками губернского маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в России»

10 июня 2022 20:53
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Дмитрий Азаров подчеркнул, что идея проведения фестиваля принадлежала самарским производителям.

На площадке ТРК «Амбар» продолжает работает первый губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России», организованный по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В ходе рабочей поездки в Волжский район Глава региона посмотрел, как организовано мероприятие, пообщался с участниками и посетителями.

Напомним, фестиваль самарской моды стартовал в четверг, 9 июня. 100 региональных брендов представили свою продукцию - женскую, мужскую, детскую одежду, обувь и аксессуары, а также ткани, фурнитуру, швейное и специализированное оборудование. По отзывам участников, фестиваль стал отличной площадкой для продвижения товаров. В первые два дня его работы здесь успело побывать немало жителей и гостей региона. Гостем фестиваля стала также директор швейной фабрики «Снежинка», расположенной в городе Снежное Донецкой Народной Республики, с которым у Самарской области выстроены побратимские связи.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что идея проведения фестиваля принадлежала самарским производителям – именно они предложили Главе региона организовать мероприятие для поддержки региональных брендов.

«Конечно, мы заинтересованы поддерживать самарских производителей в разных сферах. Это и наши уникальные промышленные производства, высокотехнологичные инновационная, пищевая промышленность. Но почему не поддержать моду? И этот фестиваль «Территория моды. Сделано в России», в Самарской области, я уверен, даст толчок развитию целых направлений – дизайнерских школ, развитию малого и среднего бизнеса на территории нашего региона. А это новые рабочие места, современные технологии производства, повышение качества и конкурентоспособности на радость всем жителям региона», - отметил руководитель области.
Глава региона отметил, что в Самарской области есть достойная альтернатива западным брендам, которые приняли решение уйти с российского рынка.

«Мы видим, какие замечательные дизайнеры, конструкторы одежды, производства есть на территории Самарской области. И благодаря фестивалю об этом больше узнают жители региона. Уверен, эта площадка будет радовать как самих потребителей, так и производителей новых самарских брендов одежды», - заявил Губернатор.

Участники фестиваля предложили Главе региона проводить подобные мероприятия дважды в год – для показа сезонных коллекций. Губернатор инициативу поддержал.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Теги: Дмитрий Азаров

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