Дмитрий Азаров подарил абонемент воспитаннику «Крыльев Мечты»

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Сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров посетил клубную базу «Крыльев Советов». Дмитрий Игоревич встретился с 8-летним воспитанником команды для ребят с ОВЗ «Крылья Мечты» Максимом Ожерельевым.

Губернатор вручил мальчику абонемент на домашние матчи «Крыльев» в новом сезоне. Юный болельщик в ответ подарил Дмитрию Игоревичу символ команды «Крылья Мечты», сделанный своими руками.

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отметил, что вся команда, как и в прошлом году, поддержала инициативу губернатора и в ближайшее время игроки приобретут абонементы для воспитанников «Крыльев Мечты», которые посещают домашние матчи.

После этого голкиперы «Крыльев» провели для Максима Ожерельева небольшой мастер-класс – мальчик рассказал, что тоже выступает на позиции вратаря.

Затем Дмитрий Игоревич пообщался с руководством клуба и тренерским штабом «Крыльев».

Сегодня команда отправится в Казань, где проведет контрольный матч с «Рубином», сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"