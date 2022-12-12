Дмитрий Азаров передал ключи от квартир детям-сиротам

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от однокомнатных квартир детям-сиротам, а также тем, кто остался без попечения родителей. Жилье молодые ребята получили в новых домах – на 18 километре Московского шоссе в ЖК «Рассвет».

«Новое жилье – это еще один шаг в настоящую самостоятельную жизнь, это шаг в светлое будущее. Теперь вы полноправные хозяева своего жилья. Пусть в ваших домах поселится счастье и радость побед, достижений. Желаю вам добрых человеческих отношений, любви и добра, – обратился к новоселам Дмитрий Азаров. - Каждый год мы увеличиваем темпы предоставления жилья. Уверен, что с накопленными проблемами справимся».

В текущем году Самаре на обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот из областного бюджета было выделено более 1,3 млрд рублей. 116,6 млн – из бюджета города. На эти средства всего будет приобретено 346 квартир.

Александр Антонов без попечения родителей остался в десятилетнем возрасте. Сначала жил в интернате, потом до совершеннолетия - под опекой старшего брата. Молодой человек окончил Самарский государственный колледж, отслужил в армии, сейчас работает в отряде специального назначения ГУ МВД России по Самарской области «Гром». В очереди на жилье он стоял с 2020 года. В августе этого года Александр женился, до декабря молодожены снимали квартиру, теперь готовятся к переезду.

«Очень рад, что получил квартиру, что теперь не нужно снимать, можно по своему желанию обустроить пространство, чтобы было уютно и комфортно. Квартира просторная, 49 квадратов для однушки – очень хорошо», – рассказал Александр Антонов.

Глава Самары Елена Лапушкина добавила, что после передачи ключей дети-сироты без внимания не останутся. «Мы смотрим жилищные условия, смотрим, как ребята адаптируются к самостоятельной жизни и при необходимости оказываем дополнительную помощь и поддержку», – отметила она.

В каждой квартире сделан чистовой ремонт, установлены все приборы учета и сантехника. Теперь молодые самарцы будут строить свою жизнь в современном жилом комплексе комфорт класса. Рядом есть магазины и торговые центры, школа, детский сад и поликлиника.

«Когда позвонили и сказали, чтобы я приходила за ключами, очень обрадовалась. Квартирой довольна, из окна прекрасный вид. Родные мои – бабушка и младшая сестра – за меня тоже радуются. Надеюсь, что сестренка тоже в будущем получит свою квартиру», – отметила Дарья Дороднева.

Важно отметить, что с 2018 по 2021 годы в Самарской области новое жилье получили 2706 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В 2022 году квартиры получат всего 867 человек.