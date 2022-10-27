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Дмитрий Азаров оценил новую модельную библиотеку «Библиоград» в Чапаевске

27 октября 2022 21:21
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При организации библиотечного пространства были учтены пожелания читателей и литераторов, которые обрели здесь новое место для встреч.

В четверг, 27 октября, губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Чапаевск осмотрел модельную библиотеку «Библиоград», созданную на базе городской библиотеки семейного чтения. Новое культурное пространство для горожан появилось благодаря нацпроекту «Культура», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

«Библиоград» представляет собой маленький город, в котором многофункциональное пространство отвечает современным потребностям разных категорий населения. При организации библиотечного пространства были учтены пожелания читателей и литераторов, которые обрели здесь новое место для встреч.

«Хотим выразить огромную благодарность за открытие такой необычной библиотеки. Вообще появление библиотеки в городе – это событие в культурной жизни. А такая библиотека – это наш, литераторов, второй дом», — поблагодарила Губернатора председатель литературного клуба Татьяна Кижайкина.

Отметим, Татьяна Веньяминовна является составителем и иллюстратором четырех коллективных сборников чапаевских литераторов, посвященных 70-летней годовщине Великой Победы. Ее стихи вошли в книгу «Планета признается в любви Самарской губернии», а также в сборник «Священная война».

После капитального ремонта в библиотеке появилось 9 функциональных площадок, в том числе зоны проведения культурно-просветительских, патриотических мероприятий, семейного чтения, индивидуальных и групповых занятий, выставок. Здесь предусмотрены места с подключением к сети интернет, фондам электронных библиотек, бесплатному Wi-fi. Создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями.

Модельная библиотека стала не только любимым местом чтения, общения, досуга, самообразования, проведения различных мероприятий для людей разных возрастных категорий, но и площадкой для проведения круглых столов и обсуждения будущих совместных проектов волонтеров культуры, волонтеров Победы, представителей НКО и других активных жителей.

Так, каждый четверг в «Библиограде» проводят образовательные сессии и встречи участники проекта «Волонтеры культуры в центре событий», ставшего победителем всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года.

На базе модельной библиотеки они проводят мероприятия для детей всех возрастов. Так, для малышей на базе библиотеки регулярно проходят представления театра кукол, мастер-классы. Ребята постарше могут принять участие в тематических квизах, читках, виртуальных экскурсиях с использованием 3D-очков.

Глава региона предложил использовать в библиотеке технологии виртуальной реальности, разработанные учеными СамГМУ. Ими было обработано уже несколько полотен, представленных в Самарском художественном музее, других объектов мирового культурно-исторического наследия. Во время виртуальных путешествий есть возможность свободно перемещаться в пространстве картины, выбирать ракурс за пределами двухмерности оригинала и открывать новые грани шедевра.

Кроме того, Дмитрий Азаров подчеркнул важность взаимодействия разных культурных площадок, общественных, волонтерских организаций, создания совместных проектов активными, неравнодушными жителями города и предложил также продумать проекты вместе с образовательными учреждениями города.

«Будут новые идеи, будем и дальше помогать их вам воплощать», — подчеркнул Губернатор, пожелав ребятам новых интересных проектов.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

 

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