​Дмитрий Азаров обсудил с жителями поселка Рощинский социально значимые вопросы

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Губернатор Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в поселок Рощинский провел личный прием граждан. Глава региона обсудил с жителями социально значимые вопросы, касающиеся здравоохранения, транспортной доступности, организации отдыха детей в летние каникулы.

Председатель женского совета второй гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина начала свое общение с Главой региона со слов благодарности за ту работу, которая проводится в регионе по поддержке жен военнослужащих:

«За очень короткий промежуток времени нами, женсоветом, налажена связь со всеми министерствами, практически все вопросы решаются очень быстро. Так, например, жены военнослужащих начали выезжать в Самару, посещать культурные и спортивные мероприятия. К нам приезжали психологи, представители министерства труда, рассказывали о вакансиях и возможностях по обучению, - сказала Екатерина Колотовкина. - Эта работа очень важна. Нам даже из других регионов звонят, спрашивают совета, удивляются, как нам удается все это организовать. Это, конечно, благодаря поддержке Правительства региона, благодаря тому, что нас слышат.

Дмитрий Азаров отметил, что поддержка семей военнослужащих постоянно находится в фокусе внимания региональных властей: «Я рад слышать вашу оценку этой работе, поскольку именно так и нацеливал коллег по Правительству Самарской области. Надеюсь, что на муниципальном уровне отношение столь же внимательное. Постараемся создать все условия, чтобы члены семей военнослужащих чувствовали всенародную поддержку».

Екатерина Колотовкина подняла вопрос нехватки педиатров в Рощинском отделении Волжской центральной районной больницы. По штату в поликлинике их должно быть 3, но прием ведется одним врачом, который работает на 1,5 ставки.

«В августе ожидается еще один врач. Она заканчивает институт и по целевому направлению едет работать в Рощинский, - сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

«Армен Сисакович, в этих условиях нужно перераспределить силы, - отреагировал Дмитрий Азаров. - Укомплектовать штат надо уже сейчас, а не в августе. Посмотрите, как можно укрепить кадровый состав».

Министр ответил Главе региона, что в ближайшее время вопрос будет решен.

«Что касается узких специалистов. Жители жаловались, что нужно ехать в центральную районную больницу, чтобы получить у них консультацию. Я вам предложил установить четкие дни и часы, когда здесь будут работать хирурги, ЛОР-врачи и так далее», - напомнил министру Глава региона.

Армен Бенян сообщил, что уже составлены графики выезда узких специалистов Волжской центральной районной больницы в Рощинское отделение. Дмитрий Азаров подчеркнул, что при составлении таких графиков важно учесть, чтобы они были постоянными, люди знали, в какой именно день принимает тот или иной специалист.

Также жители Рощинского обратились к Дмитрию Азарову по вопросу дополнительных рейсов общественного транспорта из поселка в Самару и обратно. «Все поручения минтрансу региона об улучшении транспортного сообщения в Рощинском я давал», - отметил Глава региона.

Принято решение о двух добавочных рейсах, сейчас определяется время работы дополнительных маршрутов.

«Обязательно посоветуйтесь с людьми, какое время им будет наиболее удобно», - обратился Губернатор к главе муниципального района Волжский Евгению Макридину.

Также на приеме граждан обсудили вопросы, связанные с организацией отдыха, в том числе оздоровительного, детей из поселка в предстоящие летние каникулы. Дмитрий Азаров дал поручение главе Волжского района:

«Распланируйте подробно, как будет организована культурно-досуговая программа для детей поселка Рощинский в летний период. В какие театры и музеи повезете, на какие спортивные соревнования. Ваша задача - дойти до каждой семьи, до каждого ребенка».

После приема граждан Дмитрий Азаров вместе с министром здравоохранения области Арменом Беняном осмотрел отделение Волжской центральной районной больницы в поселке Рощинский. К поликлинике прикреплено 8,2 тыс человек, из них 2,3 тыс - дети. Губернатор пообщался с сотрудниками медучреждения, спросил, какие у них есть проблемы и предложения по работе поликлиники. Дмитрий Азаров дал Армену Беняну ряд поручений, направленных на улучшение оказания медицинской помощи жителям поселка. Глава региона также осмотрел школу в поселке Рощинский и обсудил с директором учреждения как организован образовательный процесс детей.

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