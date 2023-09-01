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Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области по случаю Дня знаний

1 сентября 2023 09:15
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В нашем регионе работают прекрасные учителя, настоящие подвижники, всецело преданные своему высокому призванию.

Дорогие земляки!

День знаний и начало нового учебного года в школах, вузах, ссузах Самарской области и всей нашей страны — всегда яркое, запоминающееся событие, которого с волнением ждут как студенты, школьники и их родители, так и  преподаватели.
Сегодня на наше педагогическое сообщество ложится особая ответственность, поскольку учителя не только передают своим подопечным необходимые знания и навыки, но и воспитывают в них качества патриота и гражданина, готового встать на защиту Отечества.
И, конечно, не случайно 2023 год объявлен в нашей стране Годом педагога и наставника. Тем самым подчеркивается огромная роль работников образования в решении задач обеспечения технологического суверенитета страны, в достижении целей национального развития России, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.
В нашем регионе работают прекрасные учителя, настоящие подвижники, всецело преданные своему высокому призванию. Во многом благодаря их усилиям система образования Самарской области признана одной из лучших в стране — по общему рейтингу регион находится на 6-м месте в Российской Федерации.
Достигнутые показатели были бы невозможны без реализации инициированных Главой государства национальных проектов «Образование», «Демография», «Культура». С 2017 года на территории Самарской области строятся новые и ремонтируются существующие школы, продолжается работа по обновлению детских школ искусств и  домов культуры, созданию спортивных объектов. Только в этом году мы вводим в строй сразу три новые школы. Обеспечить благоприятные условия для развития подрастающего поколения граждан страны — одна из приоритетных задач органов власти.
Особой благодарности заслуживают наши замечательные преподаватели — за их каждодневный кропотливый труд, за воспитание достойной смены, которой предстоит творить и созидать, создавая будущее Самарского края и всей нашей огромной державы.
Пусть успех сопутствует всем, кто учится и учит!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

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